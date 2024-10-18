Ülkemizde PC için TL ile oyun alabildiğimiz nadir platformlardan Microsoft Store'da Cadılar Bayramı'na özel indirimler başladı.

Steam'in dolar kuruna geçmesi sonrası PC tarafında TL ile oyun satın alabileceğimiz nadir kalelerden biri olan Microsoft Store'da Cadılar Bayramı'na özel 'Shocktober' indirimleri başladı.

Eskiden yeniye birçok oyunun indirime girdiği Shocktober indirimleri 31 Ekim'e kadar sürecek ve Microsoft Store'da hâlihazırda nispeten daha uygun olan oyun fiyatları, bu indirim dönemiyle birlikte çok daha uygun fiyatlara oyunlara ulaşmamızı sağlıyor.

İndirimlerde en dikkat çeken oyunlardan biri olan Senua's Saga: Hellblade II, %35 indirimle 849 TL yeirne 551,85 TL'ye satın alınabiliyor. Hogwarts Legacy'nin Dijital Lüks Sürüm'ü ise 1.099 TL yerine 329,70 TL'ye düşmüş durumda.

Microsoft Store Shocktober İndirimleri

Oyun Eski Fiyat İndirimli Fiyat Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 1.099 TL 329,70 TL (%70) Senua's Saga: Hellblade II 849 TL 551,85 TL (%35) The Outlast Trials 876 TL 586,92 TL (%33) Dead Space Digital Deluxe Edition 3.299 TL 989,99 TL (%70) Dead Island 2 Gold Edition 2.499 TL 1.624,35 TL (%35) DOOM Eternal 470 TL 117,50 TL (%75) The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition 480 TL 158,40 TL (%67) Alone in the Dark - Digital Deluxe Edition 1.750 TL 1.225 TL (%30) Evil West 800 TL 240 TL (%70) Dying Light 2: Stay Human - Reloaded Edition 1.059 TL 423,60 TL (%60) Alfred Hitchcock - Vertigo 575 TL 115 TL (%80) Banishers: Ghosts of New Eden 1.450 TL 870 TL (%40) DEATHLOOP 600 TL 120 TL (%80) Destiny 2: Legacy Collection (2024) 849 TL 212,25 TL (%75) Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition 775 TL 255,75 TL (%67

Microsoft Store Shocktober indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Peki sizin indirimlerde dikkatinizi çeken oyunlar neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.