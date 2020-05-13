Epic Games CEO'su PS5 Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Epic Games bugün Unreal Engine 5'i ortaya çıkardıktan sonra Epic Games CEO'su Tim Sweeney konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu. PlayStation 5'in en güçlü bilgisayardan çok daha ilerde olduğunu söyleyen Sweeney iddialı açıklamalarıyla oyuncuları heyecanlandırdı.

Sony, uzun aradan sonra PlayStation serisine ekleme yapacak. Serinin son cihazı PlayStation 4, çıktığı ilk günden beri milyonlarca satılarak oyun sektöründe çok güçlü bir konuma gelmeyi başardı. Bu sene içerisinde çıkacak olan PlayStation 5'inse PlayStation 4'ün ulaştığı noktayı daha üst seviyelere çıkarması bekleniyor. Beklentiler bu denli yüksek olunca da cihazın her özelliği merak konusu oluyor.

Bugün Epic Games, yeni nesil oyun motoru olan Unreal Engine 5'in örtüsünü kaldırdı. Epic Games CEO'su Tim Sweeney de konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Sony'nin grafik performansında bir önceki nesle göre çok daha fazla derecede gelişim gösterdiğini belirten Sweeney, Sony'nin bu gelişimin yanı sıra depolama hızında artış ve gecikmede de azalma kaydettiğini aktardı.

Sweeney: 'PlayStation 5, en güçlü bilgisayardan bile çok ileride'

Daha önce de ortaya çıktığı gibi Sony'nin SSD'si bant genişliği söz konusu olduğunda saniyede en az 5 GB hedefliyor. Aynı sayı PlayStation 4'te saniyede 50/100 MB'tı. Aradaki fark göz önüne alındığında PlayStation 5'in ne kadar güçlü olduğu da görülüyor.

Sweeney, Sony'nin SSD konusunda piyasadaki en güçlü bilgisayardan bile çok ilerde olduğunu söyleyerek oyuncuları heyecanlandırdı. Ayrıca CEO'nun bu sözleri, konsol ve bilgisayar arasında uzun süredir bulunan rekabeti de kızıştıracağa benziyor.

Epic Games, Unreal Engine 5’in PlayStation 5'te çalışan demosunda video grafiklerin nasıl görüneceğini anlamamız açısından bir video yayınladı. Siz de bu muhteşem grafikleri merak ediyorsanız videoya ve konuyla alakalı detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.