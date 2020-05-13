PlayStation 5'te Grafiklerin Nasıl Olacağını Gösteren Video

Epic Games, duyurduğu Unreal Engine 5’in PlayStation 5'te çalışan demosunda kullanıcılara video oyunu grafiklerinin yakın gelecekte nasıl görüneceği hakkında ipucu verdi. Gelin görüntülere daha yakından bakalım.

Epic Games bugün Unreal Engine 5'i duyurdu. Böylece uzun zamandır bekleyen oyuncular yeni nesil donanımlarda grafiklerin nasıl görüneceğine dair ilk fikirleri edinmiş oldu. Microsoft'un Xbox Series X'inin ilk oyun görüntüleri oyuncular tarafından etkileyici bulunmamıştı ancak yeni donanımdaki oyunların sunulan ilk çalışması için tepkiler aynı olmadı. Epic Games, PlayStation 5'te çalışan dokuz dakikalık bir demo yayınlayarak video oyunu grafiklerinin gelecekte nasıl görüneceği hakkında ilk gerçek ipuçlarını sunmuş oldu.

Yayınlanan demoda oyunun kahramanı bir mağara keşfediyor ve etrafındaki harabeler parçalanırken bulduğu bir dağ geçidi sayesinde oradan ayrılıyor. Epic Games, paylaşılan demoyu Unreal Engine 5'in iki yeni özelliği olan Nanite ve Lumen’ı sergilemek için tasarladı. Firma, Nanite’ın oyun tasarımcılarının ekranda fazla miktarda çokgen oluşturmasına izin vererek gerçekçiliğe olanak tanıdığını aktardı. Lumen’ın ise NVIDIA’nın RTX teknolojisine benzer şekilde ışık veren ve alanı dolduran yeni bir aydınlatma motoru olduğu bildirildi.

Demoda, tanıtılan iki yeni teknoloji karmaşık dokular, animasyon ve ışıklandırmayla güzel bir sahne yaratıyor. Epic Games, Unreal Engine 5’i ve beraberinde bu yeni teknolojileri geliştiricilerin tasarım sürecinde zaman kazanmaları için kullanıma sunuyor. Epic Games'e göre Unreal Engine 5, geliştiricilerin el işçiliği ve animasyonla daha az uğraşmalarını sağlayan bir dizi araçla birlikte geliyor. Demo, muhteşem görünse de yazılımın geliştirici sürümünü göstermiyor ve video oyunu tasarlayan hedef kitlenin beğenip beğenmeyeceğini söylemek zor.

Kötü amaçlar için kullanılabilir:

Unreal Engine, piyasadaki en popüler oyun tasarım araçlarından biri ancak The Weather Channel’daki simülasyonlar ve yarattığı 'sentetik insanlar' ile kullanıcıları korkutan bazı ilginç uygulamaları var. Yeni Unreal Engine’in yazılımında bulunabilecek herhangi bir boşluk, çok gerçekçi tasarımlar yapılabilmesinin yanında pornografik içerikler gibi kötü bir amaç için de kullanılmasına sebebiyet verebilir.

Epic Games, 2021'in başlarında yeni geliştiricin bir önizlemesini piyasaya sürecek ardından aynı yıl tam sürümü yayınlayacak. Ayrıca Fortnite'ın, piyasaya sürüldüklerinde hem Xbox Series X’te hem de PlayStation 5'te oynanabileceği açıklandı.

İşte Epic Games'in yayınladığı video: