Epic Games, Fiyatı 69 TL Olan Tropico 5'i Ücretsiz Yaptı

17 Aralık'tan itibaren yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu olarak karşımızda Tropico 5 var. Satış fiyatı 69TL olan oyunu nasıl edinebileceğinizi açıklıyoruz.

Her hafta yeni ücretsiz oyunlar sunan Epic Games, 2020 yılının sonunda özel bir kampanya hazırladı. Bu kampanya kapsamında platformun kullanıcıları, 15 gün boyunca her gün en az 1 yeni ücretsiz oyuna kavuşacak.

Başka platformlarda zaman zaman yüksek bedellere satılan oyunları da ücretsiz olarak sunan Epic Games, şimdi fiyatı 69,00 TL olan Tropico 5 oyununu ücretsiz yaptı.

Tropico 5 Fragmanı

Diktatör olmanın o kadar da kolay bir şey olmadığını gördüğümüz Tropico serisine dahil olan bu oyunda, bir kez daha küçük ada ülkesi Tropico'ya geri dönüyoruz. Bir kolonici olarak geldiğimiz bu ülkede, hükümranlığımız nesiller boyunca devam ediyor ve biz de ülkeyi 21. yüzyılın bile ötesine taşıyoruz.

Tropico yapı olarak bir strateji ve simülasyon oyunu, bir ülkenin idaresini elimize alıyoruz. Yine de bu oyunu farklı kılan özelliği, yönettiğimiz ülkenin bir muz cumhuriyeti olması. Halkını gözeten bir başkan da olsanız, acımasız bir diktatör de olsanız ülkenin bu hali pek değişmiyor.

Tropico 5'te daha önceki oyunlardan daha karmaşık bir ticaret sistemi karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu oyunla birlikte ilk defa Tropico oyuncuları hem birbirlerine karşı hem de rakiplerine karşı mücadele edebiliyorlar.

Tropico 5 Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8

İşlemci: 2 GHz Dual Core CPU

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 400 veya üstü, AMD Radeon HD 4000 veya üstü, Intel HD 4000 veya üstü (DirectX 11 donanım desteği gerekli)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit), Windows 8 (64 bit)

İşlemci: 2.5 GHz Quad Core CPU

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 500 veya üstü, AMD Radeon HD 5000 veya üstü

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Tropico 5'i Kütüphanenize Nasıl Ekleyebilirsiniz?

Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:

Epic Games hesabınıza giriş yapın.

Oyun sayfasına gidin

Yükle tuşuna basın.

Siparişi Ver'e tıklayın.

Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.

Epic Games yıl sonu etkinliğinde her gün yeni bir ücretsiz oyun verecek. Diğer oyunları da kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin.