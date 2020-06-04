Epic Games, PS5 İçin Unreal Engine'i Güncellemiş

PlayStation 5'in esnekliği ve güçlü performansı geliştiricilerden olumlu yorumlar almaya devam ediyor. Epic Games, konsolun SSD sürücüsünün sunduğu olanakların onları Unreal Engine'de değişiklikler yapmaya ittiğini belirtiyor.

PlayStation 5 ve Xbox Series X, hayatımıza girdiğinde oyun endüstrisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak ve bazı geliştiricilerin yeni nesil konsolların performansına yetişmek için kullandıkları araçları yenilemesi gerekebilir. Hatta Epic Games'in bile PS5'in SSD'sinden tam olarak yararlanmak için Unreal Engine'i güncellemesi gerekmiş.

Epic Games, geçtiğimiz haftalarda Unreal Engine 5'in yeni nesil donanımda neler yapabileceğini gösteren bir demo paylaşmıştı. Demo, görsel detayları ve etkileyici aydınlatma efektleriyle son derecede etkileyici görünüyordu. Bununla birlikte oyun motorunun PS5'in SSD sürücüsünün sağladığı performanstan tam olarak yararlanmak için Unreal Engine'in bazı bölümlerinin tamamen yeniden yazılması gerekmiş.

PS5'in SSD sürücüsü Epic Games'i değişikliklere itti

Epic Games'in Mühendislik Başkan Yardımcısı Nick Penwarden, verdiği bir röportajda PS5'in donanımından övgüyle bahsetti. Penwarden'a göre PS5 hem bilgi işlem hem de grafik performansında büyük bir sıçrama sağlıyor, ancak depolama mimarisi tamamen farklı ve gerçekten özel. Penwarden, konsolun SSD ile yüksek hızlarda içerik akışı yapabilme özelliği sunarak geliştiricilerin daha yoğun ve daha ayrıntılı ortamlar oluşturmalarına olanak tanıdığını belirtiyor.

Röportajın ilerleyen bölümlerinde PlayStation 5'in güçlü SSD sürücüsüyle böylesine esnek ve hızlı performans sunmasının Epic Games'i oyun motorunda değişiklik yapmak zorunda bıraktığı da ortaya çıkıyor. Penwarden, "Unreal Engine için temel G/Ç alt sistemlerimizi PlayStation 5'i göz önünde bulundurarak yeniden yazmamız çok etkileyiciydi." dedi.

PS5, oyunların tasarım anlayışını tamamen değiştirebilir

Birçok geliştirici PS5'te yer alan ultra hızlı SSD'ye yönelik olumlu yorumlar yaptı. Yeni nesil donanım, geliştiricilerin tasarım konusunda oyun yaklaşımını değiştirecek gibi görünüyor. Aynı şekilde oyun deneyiminin oyuncular için çağ atlaması bekleniyor. Grafiklerin ne denli gelişebileceğini şimdilik hayal etmek zor, ama yakında bundan fazlasını göreceğiz.

Sony ve Microsoft, koronavirüs nedeniyle Xbox Series X ve PlayStation 5'in ertelenmeyeceğini belirtseler de, koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan küresel ekonomik sıkıntılar daha düşük talebe yol açabilir. Konsol üreticileri için bu durum daha düşük satışlar anlamına gelebilir.