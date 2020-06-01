Silvermane'in Ön Planda Olduğu Godfall Videosu Paylaşıldı

PlayStation 5 için çıkacak oyunlardan biri olan Godfall'un yeni videosu yayınlandı. Videoda oyunda seçilebilen üç sınıftan biri olan Silvermane gösterildi. Oyunun 2020'nin son aylarında piyasaya çıkması bekleniyor.

Oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkarak olan PlayStation 5'in piyasaya çıkmasına az bir zaman kala, konsol için çıkacak oyunlar da netleşmeye başladı. Üzerindeki örtülerin perşembe günü kalkacağı konsol için çıkacak oyunlardan biri de Counterplay Games'in geliştiriciliğini üstlendiği Godfall. Bugün oyunun geliştiricisi, oyun tutkunlarını daha da heyecanlandırmak adına video yayınladı.

Birçok kişinin ilgisini çekmeyi başaran fragmanda, Silvermane'e vurgu yapıldı. Videodan anlaşıldığı üzere Silvermane, oyuncuların seçebileceği 3 sınıftan biri olarak belirlenmiş. Bu üç sınıfın her biri, farklı Augment'ler kullanan Valorplate'e sahip olarak oyuna geliyor. Her ne kadar sınıf kişiselleştirmesini, yeteneklerini ve genel yapı çeşitliliğini nasıl etkiledikleri görülse de diğer Valorplate'ler oyunda mevcut olacak.

Oyun, Epic Games Store'da da yerini alacak:

Godfall'un çıkışı için de perşembe gününü bekleyenler bir miktar üzülebilir çünkü Counterplay Games'in yeni yapımının 2020'nin son aylarında gelmesi bekleniyor. Oyun, PlayStation 5 ile birlikte Epic Games Store'da da yerini alacak. Oyunun fiyatı hakkında henüz yapılan bir açıklama bulunmuyor; oyunun çıkmasına az bir zaman kala fiyat detayının da ortaya çıkacağı düşünülüyor.

Godfall, ilginç bir hikâye ele alıyor. Hikâye; Dünya, Ateş, Su, Hava ve Ruh gibi kendi alemlerine sahip ögelerle fantastik dünyadaki yerini alıyor. Oyunda dünyanın sonu yakında olduğundan dolayı bununla baş etmeniz gerekecek. Bu zorlu mücadelede Knight’s Order'a ihtiyacınız olabilir. Bu videoyla Silvermane'i tanıtan geliştirici, yakın zamanda ek tanıtımlarla başka karakterleri de gün yüzüne çıkarabilir.

İşte yayınlanan video:

2020'nin son aylarında raflardaki yerini alacak oyun hakkında bildiklerimiz şimdilik bunlarla sınırlı. Geliştirici, yeni videolar yayınlayarak başka karakterlerin örtüsünü de kaldırdığı zaman sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.