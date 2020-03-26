Dolby Atmos, PS5'in 3D Ses Teknolojisi İçin Heyecanlı

Sony, PlayStation 5'in öne çıkan özelliklerinden birinin Tempest 3D ses teknolojisi olduğu açıklanmıştı. Dolby Atmos, PS5'in ses teknolojisini yorumlayarak, Sony'nin çalışmalarından heyecan duyduklarını açıkladı.

PlayStation 5'in sistem mimarı Mark Cerny, yeni nesil konsolun Tempest 3D ses teknolojisinin oyun içi sesleri daha gerçekçi ve doğru hale getireceğini söyledi. Dolby Atmos, sektörel açıdan PlayStation 5'in 3D ses teknolojisinin rakibi olabilir ancak yine de Sony'nin 3D ses çalışmaları için heyecanlı görünüyor.

Dolby Atmos, web sitesindeki Sıkça Sorulan Sorular bölümünde; Sony'nin yeni konsolunda 3D ses kullanmasından heyecan duyduğunu ve yaptıkları çalışmanın Dolby Atmos'un tüm eğlence türlerinde yaptığı çalışmalarla doğru yolda olduğunu onayladığını belirtti.

Cerny, sunumu sırasında PS5'in Tempest 3D ses teknolojisinin 3 boyutlu bir ortamda 32 nesne için ses simülasyonu üretebildiğini açıklamıştı. Dolby Atmos, konsol üreticisinin bu atılımına karşılık kendi çözümünün yüzlerce eş zamanlı nesneyi destekleyebildiğini vurguladı ancak Sony'nin kısıtlamasını da doğru bulduğunu söyledi.

Dolby Atmos yaptığı açıklamada, "İlk Dolby Atmos oyunlarını yapan geliştiricilerinden gelen tavsiyelere bakalım: Nesneler oyunlar için harika bir araç olsa da, herhangi bir zamanda aktif olan nesnelerin sayısına kısıtlama getirilmelidir. Hareket halindeki çok fazla nesne kafa karıştırıcı bir ses ortamı yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Dolby Atmos, Sony'nin çalışmalarına oldukça iyimser yaklaşıyor ve Sony'nin PS5 için iyi bir 3D ses platformu oluşturmasından heyecan duyuyor. Ayrıca Tempest isminin sevdikleri bir klasik arcade oyunu olan Tempest'a harika bir referans olduğunu belirtiyorlar.