Epic Store'da Gelecek Hafta Hangi Oyunlar Ücretsiz Olacak?

Epic Games Store, ücretsiz oyunlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Gelecek haftanın ücretsiz oyunları Watch Dogs ve The Stanley Parable olarak açıklandı. Gelin detaylara yakından bakalım.

Epic Games Store, Steam ile olan mücadelesinde ücretsiz sunduğu oyunlarla öne çıkıyor. Her hafta 2 tane oyunu ücretsiz olarak sunmaya devam eden Epic Games Store, bu haftaki oyunlarla dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

2018 yılının aralık ayından bu yana faaliyet gösteren Epic Games Store'un bazı haftalar oldukça özel oyunlar verdiği biliniyor ve bu hafta, o haftalardan biri olacak gibi. Resmi duyuruya göre bu haftanın ücretsiz oyunları Watch Dogs ve The Stanley Parable olacak.

Watch Dogs ve The Stanley Parable, Epic Games Store'da ücretsiz olarak sunulacak:

Epic Games Store'da bu hafta ücretsiz sunulacak olan oyunlardan Watch Dogs'un Steam'deki fiyatı 135 TL iken The Stanley Parable'ın fiyatıysa 24 TL. Bu da oyuncuların toplamda 159 TL fiyat etiketi olan iki oyunu hiçbir ödeme yapmadan hesabına ekleyebileceği anlamına geliyor.

Watch Dogs nasıl bir oyun?

Aksiyon/macera türünde bir oyun olan Watch Dogs 2014 yılında çıkışını gerçekleştirmişti. Bilgisayar korsanı olan Aiden Pearce isimli ana karakterle oynadığınız bu oyunda amacınız geçmişte ailenize saldıran saldırganlardan intikam almak.

The Stanley Parable nasıl bir oyun?

İnteraktif kurgu türündeki bir video oyunu olan The Stanley Parable, Davey Wreden tarafından tasarlanmış ve 2011 yılında çıkış yapmıştı. İkilemler arasında gidip geleceğiniz bu oyunda ana karakter Stanley'i yönlendireceksiniz.

Epic Games Store'un ücretsiz oyunlarını perşembe günleri kullanıcılarına sunduğunu düşündüğümüzde bu iki oyun da 19 Mart 2020 tarihinde hesaba eklenebilir şekilde Epic Games Store'da olacak. Epic Games'in ücretsiz olarak sunduğu oyunları haftalık olarak sizlerle paylaştığımız yazımıza buradan ulaşabilir ve oyunlar ücretsiz olduğu anda bu haberimizdeki adımları uygulayarak oyunlara sahip olabilirsiniz.