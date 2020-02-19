Steam'in İnternet Sayfasında Epic Games Store'a Küfür Edildi

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam’in resmi internet sitesini Google’da aratanlar, sitenin açıklama bölümünde “F.ck Epic Games Store” yazdığını görünce büyük bir şaşkınlığa uğradı. Kısa sürede düzeltilen bu hatanın, siber saldırıdan ziyade sitedeki bir aksaklıktan kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

Eğer bugün, Google’da 'steam store' şeklinde bir arama yaptıysanız, her gün göremeyeceğiniz bir şeyle karşılaşmış olma ihtimaliniz bir hayli yüksek. Zira dünyanın en büyük dijital oyun platformunun resmi internet sayfasının Google arama sonuçlarındaki açıklama bölümünde “F.ck Epic Games Store” yazması, müthiş bir şaşkınlığa neden oldu.

Söz konusu açıklama, beş dakika içinde kaldırıldı ancak PCGamesN, aşağıda görebileceğiniz bu tuhaf durumun ekran görüntüsünü yakalamayı başardı. Böyle bir durumda akla ilk olarak, siber saldırı ihtimali geliyor. Fakat kısa süre sonra bu ihtimal devre dışı kaldı. Zira daha ayrıntılı bir incelemenin ardından, aslında bu ifadelerin site içindeki bir oyuna gelen yorumdan ibaret olduğu anlaşıldı.

Steam, kullanıcı yorumlarını normalde ana sayfadaki Steam Labs bölümü altında görüntülüyor. Ancak yaşanan bir aksaklık, siteye gelen bir yorumun, Google arama sonuçlarında site açıklaması gibi görünmesine neden oldu.

Hemen aşağıdaki ekran görüntüsünden görebileceğiniz üzere, Rommel adlı kullanıcının Metro Exodus incelemesinde yaptığı ‘yorum’, Steam’in resmi internet sayfasının açıklama bölümündeki ile aynı.