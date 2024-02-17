Epic Games Store, "yıllık özet" tadında 2023 yılı sonunda toplam oyuncu sayısını ve oyuncuların platformda kaç para harcadığını açıkladı.

Özellikle Steam'in dolar ile ödemeye almaya başlamasının ardından Türk oyunseverler için önemi bir kat daha artan Epic Games Store, 2023 yılına dair istatistiklerini paylaştı. Oyuncu sayısı, oyuncuların harcadığı para miktarı, aylık aktif oyuncu sayısı ve verilen ücretsiz oyun sayısı gibi bilgilerin yer aldığı rapor, Epic Games'in Steam'e dişli bir rakip haline geldiğini kanıtlıyor.

Rapora göre Epic Games Store'un kullanıcı sayısı 270 milyonu geçmiş durumda. Diğer platformlardan Epic Games Store'a bağlanan oyuncu sayısı ise 804 milyona ulaştı. Tabii Epic Games Store'a Google, Steam ya da PlayStation hesabınızla dahi bağlanabildiğinizi hatırlatalım. Mağazanın aylık aktif kullanıcı sayısı ise %10 artışla 75 milyonu geçti.

Epic Games Store'un 2023 yılı istatistikleri:

Kullanıcı sayısı : 270 milyon

: 270 milyon Çapraz platform kullanıcı sayısı : 804 milyon

: 804 milyon Aylık aktif kullanıcı sayısı: 75 milyon

75 milyon Epic Games Store'da harcanan toplam para miktarı: 950 milyon dolar

950 milyon dolar 3. parti oyunlar için harcanan toplam para miktarı: 310 milyon dolar

310 milyon dolar Ücretsiz olarak dağıtılan oyun sayısı: 86

86 Ücretsiz olarak dağıtılan kopya sayısı: 586 milyon

586 milyon Ücretsiz oyunların toplam değeri: 2.055 dolar*

*ABD fiyatları baz alınmıştır.

Epic Games Store'da 2023'ün en iyi* oyunları: