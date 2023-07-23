Epic Games'in Yaz İndirimleri 2023 kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizlere, yüzlerce lira tasarruf etmenizi sağlayacak bir liste oluşturduk. Bu listede, indirime giren en iyi online oyunlara yer vereceğiz.

Oyunseverlere yüzlerce liralık tasarruf sağlayan Epic Games Yaz İndirimleri 2023 kampanyası, geçtiğimiz günlerde başladı. Oyuncular, bu kampanya kapsamında kimi oyunlarda %90'a varan indirimlerle oyun satın alabiliyorlar. Hal böyle olunca biz de Webtekno ekibi olarak, bu kampanyadan en iyi şekilde faydalanmanızı istiyoruz.

Epic Games'in yaz indirimleri 3 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu listemizde, kampanya kapsamında indirime giren en iyi online oyunları derledik. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan listede yer alan yapımlara bakalım.

Epic Games'in başlattığı kampanyada, uygun fiyata satın alabileceğiniz en iyi online oyunlar

Epic Games Yaz İndirimleri 2023 kampanyası için oluşturduğumuz diğer listeler için: