Epic Games Yaz İndirimlerinde Satın Alabileceğiniz En İyi 10 Online Oyun

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Epic Games Yaz İndirimlerinde Satın Alabileceğiniz En İyi 10 Online Oyun
Epic Games'in Yaz İndirimleri 2023 kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizlere, yüzlerce lira tasarruf etmenizi sağlayacak bir liste oluşturduk. Bu listede, indirime giren en iyi online oyunlara yer vereceğiz.

Oyunseverlere yüzlerce liralık tasarruf sağlayan Epic Games Yaz İndirimleri 2023 kampanyası, geçtiğimiz günlerde başladı. Oyuncular, bu kampanya kapsamında kimi oyunlarda %90'a varan indirimlerle oyun satın alabiliyorlar. Hal böyle olunca biz de Webtekno ekibi olarak, bu kampanyadan en iyi şekilde faydalanmanızı istiyoruz. 

Epic Games'in yaz indirimleri 3 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu listemizde, kampanya kapsamında indirime giren en iyi online oyunları derledik. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan listede yer alan yapımlara bakalım.

Epic Games'in başlattığı kampanyada, uygun fiyata satın alabileceğiniz en iyi online oyunlar

Oyun İndirimsiz Fiyat İndirimli Fiyat

Dying Light 2 Stay Human

 349 TL 174,50 TL (%50)

Far Cry 6

 699 TL 174,75 TL (%75)

Battlefield 2042

 599,99 TL 179,99 TL (%70)

The Outlast Trials

 269 TL 228,65 TL (%15)

Dead Island 2

 429 TL 321,75 TL (%25)

Need for Speed™ Unbound 

 1,199,99 TL 359,99 TL (%70)

Total War: WARHAMMER II

 649 TL 220,66 TL (%66)

Total War: WARHAMMER III

 799 TL 479,40 TL (%40)

Dead by Daylight

 99 TL 49,50 TL (%50)

Sid Meier’s Civilization® VI

 219 TL 21,90 TL (%90)

Epic Games Yaz İndirimleri 2023 kampanyası için oluşturduğumuz diğer listeler için:
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