Epic Games'in Yaz İndirimleri 2023 kampanyası resmen başladı. Biz de sizler için, 10 TL ve altına satın alabileceğiniz en sağlam 20 oyunu derledik.

Geçtiğimiz yıllarda başlattığı ücretsiz oyun kampanyaları ile oyuncuların gönüllerinde taht kuran Epic Games'in gelenek haline getirdiği Yaz İndirimleri 2023 kampanyasının başladığını duyurdu. Oyuncular, %95'e varan indirimlerle ciddi anlamda tasarruf sağlayabilecekler.

Hal böyle olunca biz de sizler için bir liste hazırlamaya karar verdik. Bu bağlamda toplam fiyatı 131,65 TL olan ve yapılan indirimle fiyatı 10 TL'nin altına düşmüş olan en iyi oyunlara hep birlikte bakacağız. Dolayısıyla bu yazı oyunsuz geçirmeyeceğinizden emin olmak istedik. Hadi listeye geçelim!

Yaz İndirimleri 2023 kapsamında 10 TL'den ucuza satın alabileceğiniz en iyi oyunlar

Oyun adı Normal fiyatı İndirimli fiyatı: Trüberbrook 50 TL 2,50 TL The Uncertain: Light At The End 17 TL 2,55 TL Metro: 2033 31 TL 3,10 TL FlatOut 2™ 17 TL 3,40 TL The Magnificent Truffle Pigs 20 TL 4 TL BioShock 2 Remastered 31 TL 4,65 TL Colt Canyon 2 25 TL 5 TL God's Trigger 24,50 TL 5,10 TL This War of Mine 31 TL 6,10 TL This Is the Police 25 TL 6,25 TL My Memory of Us 30 TL 6,90 TL Suzerain 25 TL 7,50 TL Verdun 32 TL 8 TL Filament 35 TL 8,75 TL The Talos Principle 59 TL 8,85 TL Amnesia: The Dark Descent 31 TL 9,30 TL Frostpunk 49 TL 9,80 TL Those Who Remain 33 TL 9,90 TL Baldur's Gate 2: Enhanced Edition 33 TL 9,90 TL Gone Home 25 TL 10 TL TOPLAM: 623,50 TL 131,65 TL

1960’larda Almanya’daki bir paralel evrende geçen Trüberbrook, minyatür tarzda bir çizim stiline sahip ve bilim-kurgu/gizem kategorisinde bulmacalarla dolu eğlenceli bir oyun. Üstelik fiyatı sadece 2,50 TL.

Kıyamet sonrası robotların ele geçirdiği bir dünyada hayatta kalan tek insan olan Emily’i canlandırdığımız The Uncertain’da hayatta kalmamız ve insanlığa ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Yaz indirimi kapsamında oyunun fiyatı 2,55 TL

Metro serisinin ilk iki oyunu 2033 ve Last Light, bundan 8 yıl kadar önce Redux sürümü ile bir önceki nesil için güncellenmişti. Serinin kendisinden artık bahsetmemize gerek yoktur diye düşünüyoruz. Metro: 2033’ün fiyatı Epic Games mağazasında şu anda 3,10 TL.

Vurdulu kırdılı yarış oyunlarını seviyorsanız ve bir arayış içerisindeyseniz, FlatOut 2’nin eski bir oyun olması sizi caydırmasın zira hâlâ taş gibi bir oyun. 3,40 TL’lik fiyat etiketiyle eğer daha önce oynadıysanız nostaljiye, oynamadıysanız aksiyon dolu bir yarış serüvenine hazır olun.

Dizi ve film sektörünün pirlerinden AMC’nin geliştirdiği bir oyun olan The Magnificent Trufflepigs, oynanış, hikaye akışı ve grafikler bakımından Firewatch’a bir hayli benziyor. Oyunda metal detektörüyle keşif yapıyor ve güzel bir İngiliz kasabasını keşfediyoruz. Fiyatı da sadece 4 TL.

Efsane BioShock serisinin 2. oyunu belki de en unutulmazlarından biridir. Oyunun Remastered sürümü şu anda Epic Games mağazasında 4,65 TL’lik fiyat etiketine sahip, kaçırmayın deriz.

8bit bir vahşi batı oyunu olan Colt Canyon, gizli hazinelerle, silahlarla ve birçok düşmanla dolu bir dünyada kaçırılmış partnerimizi haydutlardan kurtardığımız eğlenceli bir hikayeye sahip. Oyunun fiyatı 5 TL.

God’s Trigger, Hotline Miami tarzı bir oynanışa sahip olan ancak ondan daha güzel grafiklere sahip bir aksiyon oyunu. Oyunda sınıf seçip anlık kararlar vererek hızlı bir şekilde düşmanlarımızı alt etmemiz gerekiyor. Gerek yapay zekâya karşı gerek gerçek zamanlı karşı oynayabildiğiniz God’s Trigger’ın fiyatı 5,10 TL.

This War of Mine artık birçok oyun kütüphanesi dizen oyuncunun vazgeçilmezi haline gelmiştir. Savaşın sivil hayat tarafını anlatan ve acı gerçekleri yüzümüze vuran hayatta kalma oyunu şu anda Epic Games mağazasında 6,20 TL.

Sıra tabanlı bir strateji oyunu olan This Is the Police’te, kasabanın şerif departmanının başına yeni geçmiş olan bir memuru canlandırıyor ve altımızdaki memurları çeşitli olayları ve gizemleri çözmek için yönlendiriyoruz. Oyunun fiyatı 6,25 TL.

2. Dünya Savaşı sırasında Polonya'da geçen ve savaş için ince bir alegori barındıran My Memory of Us, oynanış ve stil bakımından Limbo ve Inside’a benziyor. Keşif, gizlilik, bulmaca ve platform öğeleri içeren bir macera oyunu olan My Memory of Us’ın fiyatı 6,90 TL.

Politika tabanlı bir anlatı rol yapma oyunu olan Suzerain, kurgusal bir kıta olan Doğu Merkopa'daki kurgusal Sordland ülkesinde geçiyor. Sordland Cumhuriyeti'nin yeni seçilen Başkanı Anton Rayne rolünü üstlendiğimiz oyunda, ilk döneminde ülkeyi nasıl yöneteceğine karar vermeli ve ülkeyi yıllardır etkileyen çeşitli yapısal sorunları ve krizleri düzeltmek için çalışmalı ve ikinci bir dönem kazanmak için giderek gerginleşen jeopolitik dünyada denge kurmalıyız. Oyunun fiyatı 7,50 TL.

Piyasadaki en gerçekçi 1. Dünya Savaşı FPS oyunlarından biri olan Verdun’da gerçek zamanlı bir şekilde rakiplerinizle kapışıyorsunuz. Oyunun fiyatı sadece 8 TL.

Kabloları birleştirerek zorlayıcı bulmacaları çözdüğümüz tatlı bir oyun olan Filament’te Alabaster uzay gemisinin mürettebatının başına ne geldiğini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Oyunun fiyatı 8,75 TL.

Piyasadaki en popüler bulmaca oyunlarından biri olan The Talos Principle, felsefi bir bilim-kurgu tarzında birinci şahıs deneyimiyle güzel bir hikaye sunuyor. Oyunun fiyatı 8,85 TL.

Birinci şahıs hayatta kalma ve korku oyunlarının atası olan Amnesia serisinin efsane oyunu The Dark Descent, Epic Games’te şu anda sadece 9,30 TL.

Frostpunk, Xbox GamePass’te var olmasıyla ve Steam Yaz indirimlerinde de bir hayli uygun bir fiyata düşmesiyle de gündem olmuştu. Epic Games yaz indirimlerinde de çok uygun bir fiyata düşen bu stratejik hayatta kalma oyunu, şu anda 9,80 TL.

Hikaye odaklı FPS türünde bir psikolojik gerilim oyunu olan Those Who Remain, durgun Dormont kasabasında yok olmaya yüz tutan karanlığın tekrardan yükselmesiyle birlikte hayatta kalması gereken bizleri konuk alıyor. Bir de akıl sağlığımızı korumamız gereken oyunun fiyatı 9,90 TL.

Üçüncü oyunu kapıda olan efsane RPG Baldur’s Gate serisinin 2. oyunu, Enhanced Sürümünün indirime girmesiyle birlikte kesinlikle tekrar değerlendirmeniz gereken bir strateji oyunu. Oyunun fiyatı şu anda 9,90 TL.

1995 yılında geçen ve popülerliğini güzel hikâyesiyle kazanan hikaye odaklı FPS oyunu Gone Home’da ailemize ne olduğunun gizemini çözmemiz gerekiyor. Oyunun fiyatı 10 TL.