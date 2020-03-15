Epic Games’in kendi oyun mağazasını açtığından bu yana oyun tutkunlarının eksikliğini hissettiği bir şey olan istek listesi özelliği sonunda platforma eklendi. Böylece platform rakiplerini bir alanda daha yakalamış oldu.

Epic Games Store mağazası açıldığından bu yana platformdan pek çok ücretsiz oyun dağıtıldı, platforma özel oyunlarla insanlar buraya çekilmeye çalışıldı. Aradan geçen sürede Epic Games, rakiplerinin gerisinde kaldığı alanlarda da çalışmalar yapıyor.

Firma şimdi de uzun süredir eksikliği hissedilen istek listesi özelliğini platforma ekledi. Epic Games’in doğrudan rakibi olarak gösterilen Steam’de uzun süredir bulunan bu özellik, oyuncuların beklediği bir şeydi.

Epic Games Store'da istek listesini nasıl kullanabilirsiniz?

Epic Games Store'da oyunları istek listenize eklemek oldukça kolay. Normalde 'Satın Al' butonunun bulunduğu yerin hemen yanında küçük bir 'kalp' simgesi yer alacak. Bu simgeye tıkladığınızda oyunlar listenize eklenecek.

Epic Games’in açıklamasına göre bu özelliğin ilk hâlinde sadece liste oluşturulacak. Daha sonra bu özellik geliştirilecek ve indirim haberleri gibi bilgileri içeren bildirimler ve e-postalar almayı sağlayacak.

Platformda istek listenizi görmekse biraz sıkıcı bir yöntemle yapılıyor. İstek listesinin kendine ait bir seçeneği ya da sekmesi bulunmuyor. Kullanıcı adınıza tıkladığınızda açılan menüden istek listenizi görebiliyorsunuz. Onun dışında bu bağlantıyı da kullanmak mümkün.

Epic Games Store'da yeni değişiklikler yapılacak:

Epic Games ileride yapacağı başka değişiklikler de olduğunu açıklamalarından belli ediyor. Sadece istek listeleri şeklinde değil, farklı açılardan da platformun gidermesi gereken eksikleri olduğu biliniyor.

Öte yandan platform her hafta verdiği ücretsiz oyunlar sayesinde tamamen ayaklarının üzerinde durana kadar insanların platformu unutmamasını sağlıyor. Epic Games’in ücretsiz oyunlarına ait içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz.

İstek listeleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik kullanışlı mı yoksa platformların bir noktadan sonra sırf geride kalmasın diye eklediği bir özellik mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.