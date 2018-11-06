Erişilemeyen Adadaki Uçamayan Kuşların Sırrı Çözüldü

Evet, gerçekten de erişilemeyen ada diye bir yer var ve burada gerçekten de uçamayan kuşlar yaşıyor. O kuşların oraya nasıl gittiği sorusunun cevabı ise sonunda bulunmuş olabilir.

Ne zaman Jurassic Park dense benim aklıma bağrı açık Jeff Goldblum'un "Life Finds a Way" deyişi aklıma geliyor. Gerçekten de hayat, devam etmenin bir yolunu hep buluyor. Bunu erişimin neredeyse imkansız olduğu bir adada uçamayan kuşlarla nasıl yaptığı ise bir muallaktı.

1873'ten beri insanların yaşamadığı bir ada olan Erişilemeyen Ada, Güney Atlantik kıyılarında bulunan sönmüş bir volkan adası. MMORPG'lerde oyuncular çıkmasın diye çok dik yapılan yamaçlara benzeyen yamaçları olan bu ada, ana karaya oldukça uzak. Adanın en baskın canlı türü ise uçamayan, küçük bir su tavuğu türü. Onların oraya nasıl gittiği ise muamma idi.

Şimdiye kadar hep, adanın bir kara köprüsü ile ana karaya bağlı olduğu ve bu kuşların yürüyerek buraya geldikleri düşünülüyordu. Martin Stervander isimli araştırmacı ve ekibi ise bu kuşlardan iki tanesini yakalayıp incelemeyi başardı.

Araştırmacıların yaptıkları analizler sonucunda bu kuşların, Güney ve Kuzey Amerika'da bulunan bazı başka uçabilen su tavuğu türleri ile ortak atadan geldikleri ortaya çıktı. Muhtemelen kilometrelerce uçtuktan sonra buraya konmuş olan bu ilk atalar daha sonra geri dönmeye cesaret edemediler ya da üşendiler.

Bölgede su tavuklarını avlayacak bir memeli yok, yemiş ve meyve çok, bölgedeki güveler bile uçma yetisine sahip değil. Topraktan da bol miktarda böcek ve solucan çıkıyor. Haliyle, bu su tavukları zaman içerisinde daha uzun gagalı, daha dayanıklı ve zeminde daha güçlü bireylere evrilmişler. Bunun sonucu olarak da uçma yetenekleri evrimde kaybolmuş. Adada şu nada 5,600 civarında kuşun yaşadığı tahmin ediliyor.