Samsung’un En Sevilen Uygun Fiyatlı 2 Modeline AirDrop Desteği Geldi: İşte O Telefonlar

Samsung, şimdiye kadar amiral gemisi modellerinde olan AirDrop desteğini sevilen 2 A serisi modeline getirdi.

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir açıklamayla Android telefonların artık iPhone’ların dosya aktarma sistemi AirDrop için uyumlu olacağı duyurulmuştu. Bunun ardından da birçok Android markası tarafından bu özellik cihazlarda sunulmaya başlamıştı. Şimdi ise Samsung’un en çok satan telefonlarından ikisine AirDrop desteği geldi.

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Samsung, amiral gemisi cihazlarla sınırlı tuttuğu bu özelliği daha erişilebilir fiyatlı cihazlarına da entegre etmeye başladı. Ekim ayı itibarıyla dağıtımına başlanan One UI 9.0 güncellemesiyle birlikte Quick Share uygulaması bünyesindeki "Apple cihazlarıyla paylaş" seçeneğini bazı Galaxy A serisi akıllı telefonlara taşımaya başladı.

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Galaxy A57 ve A56 modellerine geldi

AirDrop desteği, Samsung’un çok sevilen bütçe dostu telefonları Galaxy A57 ve Galaxy A56 modelleri için kullanıma sunuldu. Bu özellik sayesinde Android ve iOS işletim sistemleri arasında harici bir üçüncü taraf uygulamaya ihtiyaç duyulmadan doğrudan dosya gönderimi ve alımı gerçekleştirmek mümkün olacak.

Özelliği kullanmak son derece basit. Kullanıcıların yalnızca Quick Share Ayarları bölümüne girerek "Apple cihazlarıyla paylaş" seçeneğini aktif hâle getirmesi yeterli. Karşı taraftaki iPhone, iPad veya Mac cihazının AirDrop ayarlarında "Herkes" açık olması durumunda dosya transferler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.