Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung’un En Sevilen Uygun Fiyatlı 2 Modeline AirDrop Desteği Geldi: İşte O Telefonlar

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Samsung, şimdiye kadar amiral gemisi modellerinde olan AirDrop desteğini sevilen 2 A serisi modeline getirdi.

Samsung’un En Sevilen Uygun Fiyatlı 2 Modeline AirDrop Desteği Geldi: İşte O Telefonlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz aylarda yapılan bir açıklamayla Android telefonların artık iPhone’ların dosya aktarma sistemi AirDrop için uyumlu olacağı duyurulmuştu. Bunun ardından da birçok Android markası tarafından bu özellik cihazlarda sunulmaya başlamıştı. Şimdi ise Samsung’un en çok satan telefonlarından ikisine AirDrop desteği geldi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Samsung, amiral gemisi cihazlarla sınırlı tuttuğu bu özelliği daha erişilebilir fiyatlı cihazlarına da entegre etmeye başladı. Ekim ayı itibarıyla dağıtımına başlanan One UI 9.0 güncellemesiyle birlikte Quick Share uygulaması bünyesindeki "Apple cihazlarıyla paylaş" seçeneğini bazı Galaxy A serisi akıllı telefonlara taşımaya başladı.

İçerikten Görseller

Samsung’un En Sevilen Uygun Fiyatlı 2 Modeline AirDrop Desteği Geldi: İşte O Telefonlar
a57ic

Galaxy A57 ve A56 modellerine geldi

a57ic

AirDrop desteği, Samsung’un çok sevilen bütçe dostu telefonları Galaxy A57 ve Galaxy A56 modelleri için kullanıma sunuldu. Bu özellik sayesinde Android ve iOS işletim sistemleri arasında harici bir üçüncü taraf uygulamaya ihtiyaç duyulmadan doğrudan dosya gönderimi ve alımı gerçekleştirmek mümkün olacak.

Özelliği kullanmak son derece basit. Kullanıcıların yalnızca Quick Share Ayarları bölümüne girerek "Apple cihazlarıyla paylaş" seçeneğini aktif hâle getirmesi yeterli. Karşı taraftaki iPhone, iPad veya Mac cihazının AirDrop ayarlarında "Herkes" açık olması durumunda dosya transferler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Acer, Yeni Akıllı Telefonu Sospiro A70’i Duyurdu: Arkasında İkinci Ekranla Geliyor!

Acer, Yeni Akıllı Telefonu Sospiro A70’i Duyurdu: Arkasında İkinci Ekranla Geliyor!

iPhone Duo Saniyeler İçinde Tükendi: Yeni Teslimatlar Ocak 2027'ye Kaldı

iPhone Duo Saniyeler İçinde Tükendi: Yeni Teslimatlar Ocak 2027'ye Kaldı

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

Samsung Galaxy S23 Serisine One UI 9 Geldi: Serinin Son Büyük Güncellemesi!

Samsung Galaxy S23 Serisine One UI 9 Geldi: Serinin Son Büyük Güncellemesi!

Bütçe Dostu Redmi 17 ve Redmi 17 5G, Türkiye’ye Geldi: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Bütçe Dostu Redmi 17 ve Redmi 17 5G, Türkiye’ye Geldi: İşte Fiyatları ve Özellikleri

Galaxy S27 Serisinin Kılıf Görselleri Sızdı: Tasarım Netleşiyor!

Galaxy S27 Serisinin Kılıf Görselleri Sızdı: Tasarım Netleşiyor!

iPhone Pil Sağlığı Kaç Olunca Değiştirilmeli?

iPhone Pil Sağlığı Kaç Olunca Değiştirilmeli?

Samsung iPhone Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Güçlü İşlemci, Dev Batarya: POCO X8s Duyuruldu

Güçlü İşlemci, Dev Batarya: POCO X8s Duyuruldu

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

ChatGPT’ye Kullanıcıların Çok İşine Yarayacak Harika Bir Özellik Geldi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com