Erkekler, Kadın Görünümlü Robotlara Nasıl Bakıyor?

Yeni bir araştırmaya göre kadın görünümlü robotlar, kadınların erkeklerde uyandırdığı psikolojik etkileri ortaya çıkarmaktan hayli uzak. Araştırmaya katılan erkeklerin, gerçek kadınların göğüs bölgesine kadın görünümlü robotlardan daha fazla baktığı görüldü.

Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre erkekler, kadın görünümlü robotlarla gerçek kadınlara aynı şekilde bakmıyor. Araştırmanın sonuçları gösteriyor ki kadınların robot şeklindeki taklitleri, gerçek kadınların erkeklerdeki evrimsel psikolojik mekanizmaları uyandırmasına benzer şeyleri uyandırmıyor.

Çalışmanın sahibi Duisburg-Essen Üniversitesi'nden Jessica Szczuka, insan-robot etkileşiminin çok boyutlu olarak incelenmesine rağmen bunun cinsel olarak etkilerinin araştırılmadığını söylüyor. Teknolojinin insanların cinsel ihtiyaçlarını karşılamada fazlasıyla kullanıldığına dikkat çeken bilim insanı, bu nedenle dijitalleştirilmiş cinselliğin insan cinselliği üzerinde nasıl etki ettiğinin de araştırılması gerektiğini düşünmüş.

Erkekler, gerçek kadınların göğüs bölgesine daha çok bakıyor:

Araştırmaya katılan 15 heteroseksüel erkek, 12 eşcinsel erkek ve 18 heteroseksüel kadına kadın görünümlü robotların ve insanların fotoğrafları gösterilmiş. Araştırmacılar, bu fotoğraflara bakan deneklerin bakış örüntülerini yakalamak için bir göz takip cihazı kullanmış. Fotoğraflardaki robotların bazıları insan benzeriymiş: Yani silikon bir deriye ve anatomik olarak doğru ayrıntılara sahipmiş. Diğer robotlarsa görünüş olarak daha fazla makineye benziyormuş: Yani beyaz plastikten yapılmış ve daha soyut bir biçime sahipmiş.

Cinsel yönelimden ve cinsiyetten bağımsız olarak katılımcılar, insan benzeri robotların göğüs bölgesine makine benzeri robotların göğüs bölgesinden daha fazla bakmış. Katılımcılar ayrıca, insan kafalarına robot kafalarından daha fazla bakmışlar. Araştırmanın bir başka sonucuna göre katılımcılar, robotların kalça bölgesine gerçek kadınlarınkinden daha fazla bakmış. Bunun yanı sıra makine benzeri robotların kalça bölgesi, insan benzeri robotlarınkinden daha fazla ilgi çekmiş.

Araştırmacılar heteroseksüel erkeklerin bakışına ilişkin bazı örüntüler keşfetmiş. Bu gruptaki erkekler, kadınların göğüs bölgesine kadın benzeri robotların göğüs bölgesinden kayda değer bir şekilde daha fazla bakmış. Yine heteroseksüel erkekler; eşcinsel erkeklere ve heteroseksüel kadınlara nazaran insan benzeri robotların kalça bölgesine kayda değer bir şekilde daha uzun bir süre bakmışlar.

Öte yandan şaşırtıcı bir biçimde, bakış davranışlarının robotların çekicilik puanları, robotlara yönelik genel yaklaşım ya da teknolojiyi insan biçimine dönüştürme eğilimiyle bir ilişkisinin olmadığı görülmüş.