Erkek Çocuk İhtimali, Erkek Kardeşlerle Bağlantılı Olabilir

Birleşik Krallık’ta bulunan Newcastle Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre erkekler, daha fazla erkek ya da daha fazla kız çocuk sahibi olma eğilimini ebeveynlerinden kazanıyor.

Newcastle Üniversitesi’nden bilim insanı Corry Gellatly tarafından yapılan ve binlerce aileyi kapsayan bir araştırmada, cinsiyetin belirlenmesi ile ilgili çok önemli bulgulara ulaşıldı. Detaylarını Popular Science’ın aktardığı çalışma, erkeklerin erkek ya da kız çocuk sahibi olma eğilimini ebeveynlerinden kazandığını gösteriyor.

Bunun anlamı şu: Eğer bir kişinin çok sayıda erkek kardeşi varsa, erkek çocukları olması çok daha muhtemel. Aynı şekilde çok sayıda kız kardeşi olan birinin de kız çocuk sahibi olma ihtimali daha fazla.

Kuzey Amerika ile Avrupa’daki 556.387 insana ait bilgilerin yer aldığı ve 1600’lere kadar uzanan 927 aile ağacı üzerinde yapılan çalışma, yıllardır tartışılan bu konuya yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Araştırmayı yapan Gellatly, oluşturdukları aile ağacının, cinsiyetin erkek ya da kız olma ihtimalinin kalıtımla geldiğini gösterdiğini söyledi. “Artık, bir erkeğin erkek kardeşi daha fazlaysa çocuklarının erkek olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu fakat kız kardeşleri daha fazlaysa, kız çocukları olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu biliyoruz” diyen bilim insanı, buna karşın kadınlarda böyle bir tahmin yapamadıklarını ifade etti.

Erkekler, bir bebeğin cinsiyetine spermlerinin bir X veya Y kromozomu taşıyıp taşımadığına göre karar veriyor. Bir X kromozomu, annede bulunan X kromozomuyla birleştiği takdirde kız bebek (XX) meydana geliyor. Eğer Y kromozomu birleşirse, erkek bebek (XY) meydana geliyor.