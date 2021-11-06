Şartlar ne olursa olsun bugüne kadar erkeklerin kadınlardan "daha az" yaşadığı bilimsel bir gerçek. Peki erkeklerin kadınlara göre önemli ölçüde daha kısa bir yaşam süresine sahip olmasının ardındaki nedenler neler?

Kendilerini büyük tehlike altına attıkları komik videolar bir yana dursun, erkeklerin hiçbir şey yapmasalar da kadınlardan daha az yaşadığı bilimsel bir gerçek. Hatta durum o kadar ciddi ki bu konuda yapılan bir araştırma, 85 ve üzeri yaşa ulaşmayı başaran insanlardan %67’sinin kadın olduğunu gösteriyor.

Peki erkeklerin suçu neydi de bizden, yani kadınlardan daha az bir yaşam süresine sahipler? Bu olayın hem alışkanlıklarla, hem de genlerinin altında yatan bazı sorunlarla alakası var. Dilerseniz tüm bunları birlikte öğrenelim.

Eski dönemlerde de durum pek farklı değildi

İsveç’in 1800 yılına kadar demografi hakkında topladığı veriler, o dönemlerde bile kadınların 33, erkeklerin ise 31 yaşına kadar yaşadığını gösteriyor. Bunun en büyük sebebi ise savaşlar, erkeklerin kadınlara göre çok daha aksiyonlu bir hayat tarzına sahip olması, alkol ve son olarak tütün kullanımı.

İlk bakışta erkeklerin daha aksiyon dolu bir hayat tercih ettiği için az yaşadığını düşünebilirsiniz. Ancak günümüze baktığınızda, kadınların da en az erkekler kadar aksiyonlu bir hayata sahip olduğunu ve sigara ve tütün kullanımında onlardan geri kalmadıklarını görebilirsiniz.

Erkekler, kadınlara göre daha fazla risk almayı seviyor

Bildiğiniz üzere bir eylemin sonuçlarını değerlendirmemizi veya yargılamamızı sağlayan şey, beynimizin ön lobudur. Bugüne kadar yapılan araştırmalar ise erkeklerin ön loblarının kadınlara göre daha geç geliştiğini ortaya koyuyor.

Sarhoşken araba kullanmaktan sinirlerine hakim olamayıp kendine veya çevredekilere zarar vermek de tam olarak bu yavaş gelişimden kaynaklanıyor diyebiliriz. 2007 yılında yapılan bir araştırma, erkeklerin cinayet, intihar ve kasten yaralanma gibi durumlar yüzünden zarar görme olasılıklarının kadınlara göre iki ila dört kat arasında daha fazla olduğunu gösteriyor.

Yani erkekler, yaptıkları bir hareketin kötü sonuçlar getirebileceğini kadınlara göre daha geç kavrıyor. Bu da onların daha fazla risk almasına, hatta hayatlarını tehlike altına atmasına yol açıyor.

Ortalama doktor ziyaretleri kadınlara oranla çok daha düşük

Bugüne kadar yapılan birçok araştırma, erkeklerin rutin doktor ziyaretlerinden çeşitli bahanelerle kaçtığını gösteriyor. Toplamda 500 erkeğin katıldığı Cleveland Clinic’in yaptığı araştırmayı örnek alalım; katılımcılardan %60’ı rutin bir şekilde doktora gitmeyi kesinlikle reddediyor.

Birçok aktiviteye saatlerini ayırıp 6 ayda taş çatlasa 90 dakikasını alacak doktor ziyaretlerini aksatan erkekler, doğal olarak herhangi bir ciddi hastalığa sahip olduklarında bunu çok geç fark ediyor. Bu da tedaviyi daha zor kılıyor ve daha fazla yaşamak adına önlemler almak için iş işten biraz geçmiş oluyor.

Erkekler neden daha az yaşar sorusunun en büyük cevabı: Evrim

Bildiğiniz üzere hem erkek hem de kadınlardaki çift kromozom bulunur. Kadınlarda iki X kromozomu yer alırken erkeklerde ise X ve Y kromozomları vardır. Kadınlar, iki X kromozomuna sahip olduğu için her genin sağlıklı bir kopyasını DNA’larında bulundururlar. Yani herhangi bir gende sorun varsa, bunu yedeği ile değiştirebilirler.

Erkeklerde ise durum biraz faklıdır. Sadece birer X ve Y kromozomlarına sahip oldukları için “daha sağlıklı bir gen” kopyası bulunduramazlar. Takviye imkanları olmadığı için de hücrelerinin zarar görmesi kadınlara göre daha olasıdır ve bu da onları daha ciddi hastalıklarla karşı karşıya getirme potansiyeline sahiptir.

Kadınların da biyolojik avantajı yok değil

Kadınlar, hayatları boyunca “gençlik iksiri” adı verilen östrojen hormonundan yararlanıyorlar. Vücutta antioksidan görevi gören bu hormon, hücrelere zarar veren zararlı kimyasalları temizleyebiliyor, kötü kolesterolü azaltırken bir yandan da kalp krizi riskini düşüren iyi kolesterolü artırıyor.

Erkeklerin sahip olduğu testosteron, kısa vadede vücudu daha güçlü kılsa da uzun vadede erkeklerin daha az yaşamasına yol açıyor. Bu hormon, kötü kolesterolü artırmakla kalmayıp aynı zamanda iyi kolesterolü de azaltıyor.

Erkekler, kadınlara göre intihara daha fazla eğilimli

Notthingham Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı da dahil olmak üzere bugüne kadar yapılan birçok araştırma, erkeklerin kadınlara göre daha fazla intihara meyilli olduğunu gösteriyor.

İlginçtir ki kadınlar da en az erkekler kadar intihar etmeye çalışıyor, ancak uyguladıkları yöntemler erkeklere göre çok daha az ölümcül. Yani erkekler, bir kere intihar etmeye karar verdiklerinde ölmeyi tamamen garantileyerek bu yola koyuluyorlar.

İntihar sebebiyle ölüm oranının erkeklerde daha fazla olmasının bir diğer sebebi, bizi tekrar “az doktora gitme” faktörüne yönlendiriyor. Notthingham Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, erkeklerin kadınlara göre çok daha az bir uzmandan psikolojik yardım almayı tercih ettiğini gösteriyor.

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