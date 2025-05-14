Trugo ile eşarj arasında önemli bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma kapsamında elektrikli otomobil kullanıcıları, her iki firmanın istasyonlarını da ortak olarak kullanabilecekler. İşte anlaşmanın detayları...

Ülkemizdeki elektrikli otomobil sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. En büyük iki elektrikli otomobil şarj istasyonu, güçlerini birleştirdi. Böylelikle elektrikli otomobil sahipleri için oldukça etkileyici bir deneyim sunulmuş olacak. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Yapılan açıklamaya göre Sabancı Holding bünyesinde kurulan eşarj ile Togg'un kurduğu Trugo, artık birbirine entegre olarak (roaming) kullanılabilecek. Bunu şöyle açıklayalım; Trugo veya eşarj için tek bir üyelik açacaksınız ve ortak kullanıma açık olan şarj istasyonlarını anında görebileceksiniz. Böylelikle Trugo veya eşarj aboneliğiniz için sadece o firmanın istasyonunu aramanıza gerek kalmayacak. Hangi istasyona giderseniz gidin, sorunsuz bir deneyim yaşayacaksınız.

eşarj ile Trugo iş birliği, önce Bursa'da uygulamaya konulacak!

Trugo ile eşarj arasında gerçekleştirilen iş birliği, ilk aşamada Bursa'da test edilecek. Bursa'daki elektrikli otomobil sahibi vatandaşlar, hizmetin devreye alınması ile ortak kullanıma açılan istasyonları kullanabilecekler. Burada gerçekleştirilecek test sürecinin ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki istasyonlar, ortak kullanıma açılacak. Ancak bununla ilgili kesinleşmiş bir takvim bulunmadığını belirtelim.

Yapılan ortak açıklamada "Bu iş birliğiyle Türkiye’nin enerji dönüşümüne e-mobilite boyutunda katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Roaming uygulamasının elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasını ve sürdürülebilir mobilite çözümlerinin desteklenmesini teşvik edeceğine inanıyoruz. Elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz ve hızlı şarj hizmeti sunmak için iş birliğimizi büyütmeye kararlıyız." ifadesine yer verildi.