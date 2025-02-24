Apple'ın eski ve ünlü tasarımcılarından Jony Ive, iMac'in hayata geçirildiği döneme dair önemli bir itirafta bulundu.

Apple’ın bugüne kadarki birçok ürününde tasarımcı olarak görev alan Jony Ive, İngiltere'de BBC Radyosu’nun ünlü programı Desert Island Discs'e konuk oldu. Apple’dan ayrılışının üzerinden altı yıl geçen Ive, programda Apple'da geçirdiği yılları anlattı.

Apple'dan ayrıldıktan sonra kendi şirketi LoveFrom'u kuran Ive’a göre Apple ve LoveFrom’un ortak noktası tasarım felsefesi "Üretilen her şey, onu tasarlayan insanların bir elçisidir." diyen ünlü tasarımcı, Macintosh gibi ürünlerin tasarımcılarının tutumlarını doğrudan yansıttığını belirtti.

Apple’daki kariyerine Steve Jobs’un dönüşünden önce Newton MessagePad üzerinde çalışarak başlayan Ive, Jobs’un dönüşüyle aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu söyledi.

iMac'in tasarımındaki başarısıyla Apple'ı iflastan kurtardı

Bu bağın en önemli yansımalarından biri de iMac oldu. Jobs’un dönüşüyle birlikte Apple iflasın eşiğindeydi ve iMac’in başarısı kritik bir önem taşıyordu. Ive, bu ikonik bilgisayarın tasarım sürecini şu sözlerle anlattı:

"Üzerinde çok fazla çalıştığımızı söyleyemem. Diğer tüm ürünlerin aksine iMac'in tasarımını iki ya da üç hafta içinde tamamladık."

Apple’daki uzun yıllarına rağmen ayrılmanın zor bir karar olmadığını söyleyen Ive, "Yaklaşık 30 yıl orada çalıştım. Ayrılmak zor değildi ama geçiş süreci benim için büyük bir değişimdi." dedi.

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