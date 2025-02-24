Apple, 500 Milyar Dolarlık Tarihi Yatırımını Duyurdu

Apple, önümüzdeki dört yıl içinde ABD'de 500 milyar dolarlık yatırım gerçekleştireceğini ve 20.000 yeni istihdam sağlayacağını duyurdu.

2. kez ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın üretimi Çin'den ABD'ye kaydırma yönündeki istek ve baskısı hepimizin malumu. Bloomberg tarafından paylaşılan bir habere göre dünyanın en değerli şirketi olan Apple'ın CEO'su Tim Cook, kısa süre önce başkan Trump ile yapmış olduğu toplantı sonrası rekor bir yatırım kararı aldı.

Paylaşılan duyuruya göre Apple, önümüzdeki dört yıl içinde ABD sınırlarında 500 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek ve 20.000 yeni istihdam sağlayacak. Üstelik bu yatırımın büyük bölümü veri merkezi ve arge çalışmalarına gidecek. iPhone, Mac gibi ürünlerin ABD'de üretimi en azından şu an için söz konusu bile değil.

Apple, ABD'nin dört bir yanında akademiler, üretim tesisleri ve veri merkezleri açacak

Paylaşılan bilgilere göre Apple, iPhone üretimi konusunda yıllardır iş birliği içinde olduğu Foxconn ile birlikte Özel Bulut Bilişim sistemleri için sunucular üretecek. Ayrıca geleceğin ABD'li üreticilerini ortaya çıkarmak için bir akademi kurulacak. Ayrıca birden fazla eyalette veri merkezleri kurulması da söz konusu olacak.

Apple'ın işe alacağı 20.000 yeni kişi ise arge, silikon mühendisliği ve yapay zeka alanlarına odaklanacak. Böylece Apple, bir yandan kendi ve tedarik zincirinin geleceğini inşa ederken bir yandan da Trump'ın iPhone fiyatlarını etkilemesi muhtemel ek gümrük vergisinden kaçınmış olacak.