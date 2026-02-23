Bir Dijital Oyun Mağazasında GTA 6'nın Fiyatı Listelendi: Peki Ne Kadar Doğru?

Dijital oyun satış mağazalarından biri olan Loaded'de GTA 6'nın fiyatı listelendi. Peki bu fiyatın doğru olma olasılığı var mı?

Oyun dünyasının dört gözle beklediği GTA 6 için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dijital bir mağazada ortaya çıkan yeni listeme, oyunun fiyatına dair büyük bir tartışmayı körükledi.

Loaded (eski adıyla CD Keys) adlı dijital satış platformunda GTA 6’nın Xbox versiyonu için görünen fiyat etiketi tam 89.99 sterlin. Bu da yaklaşık 99.99 dolar seviyesinde bir fiyat anlamına geliyor. Eğer bu rakam doğru çıkarsa GTA 6 standart sürümüyle şimdiye kadarki en pahalı oyunlardan biri olabilir. Bu arada aynı sitede oyunun PC kodu için belirlenen fiyat 60.99 sterlin olarak görünüyor o yüzden pek de doğru kabul etmemek lazım.

Fiyat muhtemelen "placeholder"

Sektörde bu tür listelemelerin çoğu zaman “placeholder” yani geçici fiyat etiketi olduğu biliniyor. Özellikle büyük yapımlar ön siparişe açılmadan önce mağazalar rastgele fiyatlar koyabiliyor.

Şu ana kadar ne Rockstar Games ne de çatı şirket Take-Two Interactive, GTA 6’nın resmî satış fiyatını açıklamış değil. Ayrıca oyunun Kasım ayında konsollarla birlikte PC’ye çıkıp çıkmayacağı da hâlâ netlik kazanmış değil.

Peki sizce GTA 6'nın fiyatı ne kadar olacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.