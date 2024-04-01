Eski Sony yetkilisi Jim Ryan, PlayStation 5 hakkında konuştu. Ryan, PlayStation 5'in şimdiye kadarki en iyi konsol olduğunu söyledi.

PlayStation 5'in hayata geçmesinde önemli bir rol oynayan Jim Ryan, "PlayStation Blog" için bir röportaj verdi. Konsol üretildiğinde PlayStation CEO'su olan ancak şimdilerde emekliye ayrılan Ryan, PlayStation 5'in şimdiye kadarki en iyi konsol olduğunu ve en iyi oyun deneyimini sunduğunu söyledi.

Bugüne dek 55 milyon adetten fazla sattığı bilinen PlayStation 5, gerçekten üst düzey bir konsol. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor ki PlayStation 5 özel oyunu sayısı oldukça az. Ayrıca oyunların görüntü kalitesinde de hâlâ ciddi sınırlamalar var. PlayStation 5'i övmeye doyamayan Jim Ryan, bununla ilgili bir şey söylemedi.

"Oyunun zirvesindeyiz"

Jim Ryan tarafından yapılan açıklamada, Sony'nin bu konsol ile oyun dünyasının zirvesine yerleştiği ifade edildi. Ancak PlayStation 5 için henüz gerçekten zirve noktada değil. Konsolun bazı başlıklar altında da en iyi olma yolunda olduğunu söyleyen eski PlayStation patronu, bu başlıkların ne olduğuna ilişkin bir açıklama yapmadı.

Jim Ryan, PlayStation 5'i övmeye doyamamış olsa da şu bir gerçek ki bu oyun konsolu artık eskimeye başladı. Üstelik bunu diyen biz değiliz. Bizzat Sony, böyle bir düşünce içerisinde. Hatta PlayStation 5 Pro'nun yolda olduğu da biliniyor. Hâl böyleyken PlayStation 5'in "en iyi konsol" ünvanını ne kadar daha sürdürebileceği tartışması merak konusu...