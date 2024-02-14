Sony, bugüne kadar kaç adet PlayStation 5 sattığını açıkladı. Yapılan açıklamalarda, satışların artık düşeceği belirtildi. Sony, PlayStation 5'in artık eskimeye başladığını ilan etmiş oldu.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bugün düzenlediği bir etkinlikte, 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Şirket ayrıca geleceğe yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Sony tarafından yapılan açıklama, paylaşılan rakamlardan ziyade PlayStation 5 nedeniyle önemliydi.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre PlayStation 5 satışları, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 8,2 milyon olarak kayıtlara geçti. Böylelikle toplamda 54,8 milyon adet konsol satılmış oldu. Ancak sektör analistlerinin beklentisi, son çeyrek için daha yüksek miktarda satıştı. Bloomberg analistlerine göre Sony, 9 milyonun üzerinde PlayStation 5 satışı yapmalıydı.

Sony, PlayStation 5 satışlarının düşeceğine inanıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Sony'nin üst yöneticilerinden Naomi Matsuoka oldu. "İleriye baktığımızda, PlayStation 5 yaşam döngüsünün son aşamasına gireceğiz." diyen Matsuoka, konsolun yıllık satış hızının bundan sonraki süreçte düşmeye başlayacağını ifade etti. Sony, bu açıklama ile PlayStation 5'in yaşlandığını, artık eskimeye başladığını ilan etmiş oldu.

Bu arada, Sony'nin artık PlayStation 5 için büyük planlarının olmadığını da söyleyelim. Naomi Matsuoka, bundan sonraki en az 1 yıllık süreçte süreçte PlayStation 5 için büyük bir oyun planlamadıklarını söyledi. Yapılan bu açıklama, Sony'nin artık PlayStation 5 Pro ve PlayStation 6 için kolları sıvayacağının göstergesi.