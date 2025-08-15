Eski PlayStation yöneticisi Shawn Layden, oyunların enflasyonun altında ezildiğini ve normal şartlarda her nesilde oyun fiyatlarının artması gerektiğini söyledi.

Artık ücretsiz oyun seçenekleri eskisinden çok olsa da, kaliteli oyunların fiyatı her geçen yıl artıyor. Nintendo, Mario Kart World için 80 dolarlık yeni bir standart belirlemek isterken, Microsoft 70 dolarlık fiyat denemesinden geri adım attı. Take-Two ise Borderlands 4’ü 80 dolara satmayı düşünse de sonunda 70 dolarda kaldı.

Firmalar bu artışın sebebi olarak oyun geliştirme maliyetlerinin yükselmesini gösteriyor. Eski PlayStation yöneticisi Shawn Layden de aynı fikirde. Gamesindustry.biz’e konuşan Layden, son 20 yılda oyun fiyatlarının neredeyse sabit kaldığını ama maliyetlerin ve enflasyonun ciddi şekilde arttığını söyledi.

Oyun şirketlerinin kâr marjları fazlasıyla düştü

Layden’a göre şirketler fiyat artırmaya çekiniyor çünkü oyuncu kaybetmekten korkuyorlar. Bu yüzden de kâr marjları düşüyor. Ona göre her yeni konsol neslinde fiyatlar yavaş yavaş artırılmalıydı, böylelikle de bu sorun bu kadar büyümezdi. Hatta gelecek nesiller de bu artış şeklinin benimsenmesi gerektiğini söylüyor.

Oyun sektörünün mali açıdan iyi durumda olduğunu söylemek güç. Yapım maliyetleri aşırı yüksek ve şirketler milyonlarca kopya satmadan ayakta kalamıyor. Bu yüzden DLC, mikro ödemeler ve savaş biletleri gibi ek gelir yöntemlerine yöneliyorlar ama bunlar da oyuncuların tepkisini çeken yöntemler olduğundan kısır döngü söz konusu.

Peki siz bu tartışmanın hangi tarafındasınız? Sizce oyun fiyatları artmalı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.