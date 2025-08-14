Oyun dünyasında abonelik sistemleri son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Geniş oyun kütüphaneleri sunan bu platformlar, oyuncular için cazip bir model oluştururken geliştiriciler açısından bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Sektörün deneyimli isimlerinden gelen eleştiriler ise bu modelin uzun vadeli etkilerini yeniden gündeme taşıyor.

Sony’nin eski üst düzey yöneticilerinden Shawn Layden, Xbox’un abonelik sistemi Game Pass hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Layden’a göre bu model, oyun geliştiricileri için ilham verici değil ve onları sabit ücretle çalışan üreticilere dönüştürüyor.

Microsoft’un Game Pass servisi, her ay farklı türden oyunları oyuncularla buluşturuyor. Büyük bütçeli AAA yapımlardan bağımsız oyunlara kadar pek çok içerik bu platformda yer alıyor. Ancak Shawn Layden’a göre bu sistem oyun geliştiricileri açısından uzun vadede pek de sağlıklı değil.

“Saatlik ücrete oyun geliştirme” modeli tartışma yarattı

Layden, verdiği bir röportajda, Game Pass’in geliştiricilere katkı sağlayan bir model olmadığını ifade etti. Geliştiricilerin saatlik ücret karşılığında üretim yapıp teslim ettiği bir düzene dönüştüğünü belirten Layden, sistemin kârlılığından çok sürdürülebilirliğinin ve yaratıcı süreci nasıl etkilediğinin sorgulanması gerektiğini açıkladı.

Xbox cephesinde ise gündem yalnızca bu açıklamalarla sınırlı değil. Ağustos 2025’te Game Pass’e eklenecek ilk oyunlar açıklandı ve listede Assassin’s Creed Mirage da yer aldı. Öte yandan Xbox Başkanı Sarah Bond, görevine devam ederken aynı zamanda Tyson Foods’un yönetim kuruluna da katıldı.