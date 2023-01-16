İnternet, 2000'li yıllarda bugünkü halinden çok farklıydı. İnsanlar, genelde benzer mecralarda takılırdı çünkü alternatifi yoktu. Zaman yolculuğuna çıkacağımız bu içerikte, artık eskisi kadar popüler olmayan internet sitelerine bakacağız...

Akıllı telefon ve internet kullanımı, bundan 15 yıl önce bu kadar yaygın değildi. Pek çok kişi akıllı telefon bile kullanmıyor, SMS ile haberleşme devri tam gaz devam ediyordu. İnternete erişim imkanı olan kullanıcılarsa vakitlerinin büyük bir bölümünü ortak mecralarda geçiriyorlardı.

Şimdi sizlerle bir zaman yolculuğuna çıkacağız. Bir dönemler herkesin bildiği ancak şimdilerde unutulmuş olan veya eski popülaritesini yitiren internet sitelerine yakından bakacağız.

Eskiden herkesin kullandığı ancak şimdilerde unutulmaya yüz tutan veya tamamen kapanan internet siteleri:

"grafi2000", 2000'li yılların başında bugünkü meme kavramının temellerini atıyordu. Hepimizin bildiği "Noel Dayı", grafi 2000'in en popüler içerikleri arasındaydı.

Grafi2000 ekibi, şimdilerde çeşitli içerikler için çalışmalarını sürdürüyorlar. Çok güzel çalışmalar yapıyor olsa da hiçbir çalışma, eskiler kadar dokunmuyor.

Noel Dayı serisinden bir video:

Spotify, YouTube ve Apple Music gibi hizmetlerin olmadığı yıllarda "myspace" vardı. Sosyal medya anlayışını müzikle birleştiren platform, o yıllarda rakipsizdi...

Şimdilerde ise myspace'in esamesi bile okunmuyor.

Tinder'ın olmadığı dönemlerde "yonja" vardı. Dünyanın en popüler arkadaşlık platformlarından bir tanesi olan yonja, milyonları bir araya getiriyordu.

Facebook, Instagram ve Snapchat gibi platformlar arkadaşlık sitelerine olan ilgiyi azalttı. Bu durumdan en çok etkilenen arkadaşlık sitesi ise Yonja oldu. Yonja benzeri hi5 da rakibi ile aynı kaderi paylaştı.

Caps ve meme akımlarının tümünü unutun. Bundan 10-15 yıl önce bobiler.org vardı. İnternet tarihinin en iyi editlerini bulabileceğiniz mecralardan bir tanesiydi.

Ancak yıllar geçtikçe sitenin popülaritesinde düşüş yaşandı. Yaşadığı sorunları aşamayan platform, 2021 yılında yayın hayatını durdurma kararı aldı.

2000-2010'lu yıllarda internetin yaygın olmaması, en çok da MP3 player kullanıcılarını etkilerdi. Çünkü müziğe ulaşmak çok zordu. "Forumezi", yeni albümleri çıktığı gün yayınlar, insanların indirme yapmasına imkan tanırdı.

"Çek Git Bebeğim", "Hayalet Sevgilim" gibi şarkıların tamamı, Forumezi'den indirilebilirdi. Korsan kullanıma yönelik adımlar, Forumezi için de sonu getirmiş oldu.

Hacker olmanın değil, hacker olmaya çalışmanın prim yaptığı yılları yaşadık. İşte o dönemlerin vazgeçilmesi "wardom"du. Hack dünyasına dair bilgiler wardom'dan sorulurdu.

Artık eskisi kadar popüler olmayan foruma girdiğimizde, Onlyfans'in neden kapatılmadığına ilişkin tartışmalar yapıldığına şahitlik ediyoruz.

Türkiye'deki en eski video paylaşım platformlarından bir tanesi "Alkışlarla Yaşıyorum"du. En iyi videolar bu platformda paylaşılırdı. Sosyal ağlar, Alkışlarla Yaşıyorum'dan servis edilen videolarla dolup taşardı.

bobiler.org ile aynı kaderi yaşayan Alkışlarla Yaşıyorum, 2020 yılında kapandı ve tarihin tozlu raflarına gömüldü...

Crack'li yazılımlar, filmler, işletim sistemleri, müzik ve dahası. Aklınıza gelen her türlü dosyanın barındırıldığı ortam "Rapidshare"dı.

Google'a benzer bir arayüz sunan Rapidshare'da doğru arama yaparsanız, aradığınız her ne ise mutlaka bulurdunuz. Platform şimdilerde bulut depolama hizmeti olarak hizmet veriyor.

2010 yılında sosyal medya platformlarının kurallarını baştan yazan bir mecra kuruldu. İnsanların birbirlerine açıktan veya anonim olarak soru sordukları "ask.fm"den bahsediyoruz.

İnsanlar buradaki hesaplarını Facebook, Twitter veya Google ile bağlar, o platformlara bağlantılar da verirlerdi.

Birilerini seven insanlar, "antoloji"de toplaşır, yazdıkları şiir ve hikayeleri paylaşırlardı.

Antoloji hala aktif olarak kullanılıyor ancak eski popülaritesini yitirmiş durumda.

Netflix ve Disney+ gibi platformların olmadığı dönemlerde film indirme siteleri çok meşhurdu. Ancak bu kez de seslendirme sorunu yaşardık çünkü Türkçe dublaj yapımların sayısı azdı. "divxplanet", mükemmel bir alt yazı bulma mecrasıydı.

Geçtiğimiz dönemlerde bir karar alan platform, hizmetlerini resmen sonlandırdı.

Bugün 30'lu yaşlarında olan tüm oyunseverler, "KralOyun"u mutlaka bilirler. Binlerce küçük oyunu barındıran internet sitesi, bilgisayarların iyi olmadığı dönemde oyun ihtiyacını gidermek için birebirdi.

KralOyun hala aktif olarak kullanılabilen bir internet sitesi. Ancak içindeki oyunların yüzüne bakılır mı? 2023 yılında pek de mümkün değil...

Bonus olarak da bazı uygulamaları hatırlayalım:

Bonus 1: Milyonların unutamadığı MSN! Sosyal medya ve mesajlaşmayı bir arada bulunduran yazılım, "Ne Dinliyorum?" özelliği ile aşk acısının da mutluluğun da paylaşıldığı bir yerdi. Emoji, sticker ve sosyal medyaya dair aklınıza gelen ne varsa MSN'de mevcuttu.

MSN dönemi güzel günlerdi. Birbirimize titreşim atar, görüntülü görüşme yapabilirdik...

Bonus 2: LimeWire isimli uygulama ile müzik indirmeye çalışırdık. Ancak MP3 adı altında yapılan paylaşımlardan genelde pornografik görüntüler yer alırdı.

LimeWire, 20 yıllık aradan sonra NFT pazarı olarak yeniden hizmet vereceğini açıkladı. Dosya indirme özelliği ise tamamen iptal edildi.

Bonus 3: Winamp, özellikle de Windows XP döneminin parlayan yıldızıydı. İndirmeyi başardığımız müzikleri Winamp'ta dinler, çalma listeleri oluştururduk. Kendine has animasyonlar sunan Winamp, bugün hizmet veren pek çok yazılımdan daha iyi çalışırdı.

Winamp'ı yeniden hayata döndürmek için çalışmalar sürüyor. Ancak bunların bir etkisi olur mu? Artık pek de mümkün değil gibi görünüyor...

Peki sizin hatırladığınız internet siteleri hangileri?