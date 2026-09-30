Hollanda'dan Windows'a Tarihi Çalım: Kendi Yerli İşletim Sistemi NixOS'a Geçiyor!

Hollanda, kamu kurumlarında kullandığı yazılımları değiştirecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Projenin merkezinde ise açık kaynaklı NixOS bulunuyor.

Hollanda, devlet kurumlarında kullanılan Windows'a alternatif arıyor. Ülke, NixOS tabanlı DAWO (Dijital Otonom Kamu Çalışma Ortamı) adlı sistemi pilot olarak deniyor.

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DAWO'da bilgisayarın işletim sisteminin yanında bulut depolama, ofis programları ve mesajlaşma araçları da bulunuyor. Dosyalar Nextcloud'da saklanıyor, belgeler Collabora ile hazırlanıyor, mesajlaşma içinse Element kullanılıyor. Hepsi açık kaynaklı.

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Hollanda neden Windows'tan uzaklaşıyor?

Hollanda, devlet kurumlarının kullandığı teknolojide daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Özellikle temel bilgisayar hizmetlerinde yabancı şirketlere bağımlı kalmak, hükümetin üzerinde durduğu konulardan biri.

DAWO'nun temelinde NixOS var. Açık kaynaklı bir Linux dağıtımı olan NixOS'un kaynak kodu herkes tarafından incelenebiliyor. Bu da Hollanda'nın kullandığı sistem üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasına imkân veriyor.

Eski bilgisayarlar da kullanılabilecek

DAWO'nun pilot çalışmalarında eski dizüstü bilgisayarlar da kullanılıyor. Windows 11'i çalıştırmak için yeterli olmayan bazı cihazlar, NixOS ile yeniden kullanılabiliyor.

Böylece her eski bilgisayarın yenisiyle değiştirilmesi gerekmiyor.

DAWO tamamen ücretsiz değil. Sunucuların çalıştırılması, sistemin bakımı ve geliştirilmesi yine maliyet oluşturuyor. Ancak Microsoft gibi şirketlere ödenen lisans ücretlerinin yerine farklı açık kaynaklı araçlara ve altyapıya kaynak ayrılabiliyor.