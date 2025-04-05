Türkiye'nin en bilindik Counter Strike e-spor takımlarından Eternal Fire, Aurora isimli takıma transfer oldu. Dünya sıralamasında ilk 5'e girmeyi başaran oyuncular, artık Aurora için mücadele edecek.

Türkiye'nin e-spor gündemine bomba gibi düşecek bir gelişme yaşandı. Counter Strike turnuvalarına katılan ve ülkemizi çok başarılı bir şekilde temsil eden Eternal Fire takımı üyeleri, Aurora isimli takıma transfer oldular. Takımdaki 5 e-sporcunun 5'i de artık Aurora için mücadele edecek.

2021 yılında kurulan ve o dönemlerden beri önemli turnuvalarda boy gösteren Eternal Fire'ın en büyük başarısı, dünya sıralamasında ilk 5'e girmiş olmalarıydı. Aurora takımı ise daha çok Rus oyunculardan oluşuyordu. Yapılan açıklamaya göre Eternal Fire'ın koçu Sezgin "⁠Fabre⁠" Kalaycı da artık Aurora için çalışacak.

İşte Eternal Fire'ın transfer açıklaması

2021 yılında, büyük hayallerle çıktığımız bu yolculukta ilk adımı Counter-Strike kadromuzla attık. Kendi yolumuzu çizmeye, sahnede iz bırakmaya ve Türkiye’nin adını global arenada duyurmaya kararlıydık.



O günden bugüne; nice zaferlere imza attık, sizlerle sevinip sizlerle üzüldük ama hep birlikteydik. Dünya sıralamasında ilk 5’e giren bir Türk takımı olarak, tarihe geçtiğimiz anları unutmak mümkün değil.



Bugün, CS2 kadromuzun Aurora’ya transfer olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.



Bu takım sadece bir kadrodan ibaret değildi, Eternal Fire’ın doğduğu yerdi. Ancak bu veda bir son değil; yaktığımız ateşin başka alanlarda da ışık saçmaya devam etmesi demek.



Bu zamana kadar emeği geçen tüm oyuncularımıza, koçlarımıza ve bu serüvene inanan herkese yürekten teşekkür ederiz.



O ilk kıvılcım, o ateş hâlâ bizimle.



Ateşimiz ebedi kalacak.

Eternal Fire'ın açıklamasında transferin nedenine ilişkin bir şey söylenmiyor. Ancak takımın üyelerinden "w0xic" (Özgür Eker), X'te yaptığı paylaşımda bunun bir zorunluluk olduğunu belirtti. Eker'in açıklamasına göre sponsorluk şartlarındaki yetersizlik, ekibi böyle bir karar almak zorunda bırakmış durumda.

Bu arada; bu transfer ile Eternal Fire'a bir şey olmayacağını özellikle belirtelim. Takımın faaliyetleri olduğu gibi devam edecek. Sadece Counter Strike takımındaki oyuncular, bundan sonra Aurora forması giyecekler. Webtekno olarak, yeni dönemin tüm oyunculara başarılar getirmesini diliyoruz...