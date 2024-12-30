Jahrein, yeni bir e-spor takımının parçası oldu. Bushido Wildcats isimli takım, League of Legends oyununda mücadele edecek.

Türkiye'nin en popüler yayıncıları arasında yer alan Jahrein, bu kez e-spor dünyasına girdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, League of Legends özelinde yeni bir e-spor takımı kurulduğu duyuruldu. Yeni takımın ismi "Bushido Wildcats" olarak anılacak.

Bushido Wildcats, aslında bir birleşme olarak da tanımlanabilir. Zira bu yeni takım, İstanbul Wildcats, Jahrein ve HolyPhoenix ile birleşmeye karar verdi. Hâl böyle olunca Bushido Wildcats doğmuş oldu.

Bushido Wildcats'in doğuşuna ilişkin açıklama şöyle:

GERİ DÖNDÜK!



Türkiye Şampiyonluk Ligi'ne damga vuran, tarihin ilk ve tek Türk EMEA Masters şampiyonu olarak gücümüzü Jahrein ve HolyPhoenix ile birleştirdik. Bushido Wildcats olarak ŞL sahnesine geri döndüğümüzü duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz!



Önümüzde kazanılacak birçok kupa var.



#Wild4Bushido

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