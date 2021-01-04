Bir süredir her geçen gün değerine değer katan Ethereum, son 24 saatte ise inanılmaz bir sıçrama gösterdi. Ethereum'un değeri, yalnızca son bir günde yüzde 30 değer kazanarak 1.100 dolar barajını geçti.

Dünyanın en popüler kripto para birimlerinden biri olan Ethereum, kripto para uzmanlarını dahi şaşırtan bir artış ivmesi kazanmış durumda. Sadece son 24 saatte yüzde 30’un üzerinde değer kazanan Ethereum, gün içinde 1.100 dolar değeri aştı.

Kripto para piyasasını az çok takip edenler, Bitcoin’in ani sıçrayışlarından haberdarlardır. Ancak Ethereum’un bir anda böylesine ciddi miktarda değer kazanması çok da beklenen bir gelişme değildi. Bu sürpriz değer artışının ardından pek çok yatırımcı Ethereum’larını nakit paraya çevirmek istedi ve an itibarıyla ETH’nin değeri 930 dolar seviyesine gerilemiş durumda.

Ethereum, gün içinde 1.152 dolar değere ulaşarak yatırımcısının yüzünü güldürdü

Ethereum geçtiğimiz yıllarda 1.450 dolar değere ulaştığından 1.100 dolarlık değerin Ethereum için tüm zamanların en yüksek değerinden oldukça uzak olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte bazı kripto para uzmanları, Ethereum’un yakın gelecekte 1.200-1.300 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini ön görüyorlar.

Tüm kripto para birimleri gibi Ethereum’un da geleceği hakkında tutarlı bir tahminde bulunmak oldukça zor. Ancak kripto para piyasasının bir süredir ciddi bir yükselişte olduğu ve Bitcoin’in 34 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaşması da bunun bir göstergesi.