Önünü alamadığımız kripto para birimi Bitcoin, bugün de yeni bir rekor kırdı ve 34 bin dolar seviyesini aşmayı başardı. Bitcoin, daha dün 30 bin dolar seviyesini aşarak rekor tazelemişti.

Son günlerde Bitcoin her gün en az bir haberde başlık oluyor. Fakat kripto para biriminin bu huyunu yakın zamanda değiştireceğine dair bir işaret yok. Zira yükselişi durdurulamayan Bitcoin, bugün de yeni bir rekor kırmayı başardı. Bitcoin'in değeri 34 bin doları aştı.

Yeni yıla da yükselerek giriş yapan Bitcoin, tarihinde ilk kez 34 bin dolar seviyesini aşmış oldu. Kripto para birimi, henüz dün kendi rekorunu 30 bin dolar seviyesini aşarak kırmıştı. Bu rekorun ardından Bitcoin, yalnızca yedi saat içinde 4 bin dolar daha değer kazandı. Bir süre 30 bin – 33 bin dolar seviyesinde oynayan kripto para birimi, an itibariyle tam 34 bin dolar seviyesinde.

Ethereum da değerlendi:

TL cinsinden değeri 252 bin 932 TL'ye denk gelen Bitcoin'le birlikte diğer büyük kripto para birimi olan Ethereum da 24 saat içinde önemli bir değer kazancı yaşadı. Ethereum, 24 saatte %12,01 değer kazanarak an itibariyle 830 dolar seviyesini aştı. Kripto para birimi, an itibariyle 825 dolar seviyesinde dolaşıyor.

Bitcoin, eylül ayından bu yana hiç görülmemiş bir yükselişe şahit oldu. Kripto para birimi, eylül ayını 10 bin dolar seviyesinde kapatmıştı. Bu da Bitcoin'in eylül ayından bu yana neredeyse üç buçuk kat değerlendiğine işaret ediyor. Kripto para birimi, teknoloji meraklıları ve spekülatörlerin yanı sıra küresel portföy yatırımcılarının da ilgisini çekmeye başladı.

Bitcoin, bu döneme benzer bir yükselişi 2017 yılında da göstermişti. 2017 yılının aralık ayında yükselişine başlayan Bitcoin, 19 bin dolar seviyesini görerek yeni rekorunu kırmıştı. Ancak bunun ardından büyük bir değer kaybı yaşamıştı. Kasım 2020'deyse kripto para o zamanki rekor değerine ulaşmıştı.