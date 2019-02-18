Kripto para piyasasının son aylardaki en kararsız birimlerinden olan Ethereum, geçirdiği çalkantılı sürecin ardından çatallanmaya gidiyor. Yenilenme sürecini bir çıkış yolu olarak gören kurucu Vitalik Buterin ve ekibi, bu çatallanmaya İstanbul’un Roma dönemindeki ismi olan “Constantinople” adını verince, gelecek çatallanmanın adı da belli oldu.

Ethereum, kripto para piyasasında, altyapı açısından en aktif blok zincirlerinden birisine sahip. Sürekli olarak çatallanan ve yeni özelliklerle zinciri çeşitlendiren Ethereum ekibi, 28 Şubat’ta gerçekleşecek olan yeni bir çatallanma için hazırlıklarını tamamladı.

15 Şubat’ta gerçekleşen toplantıyla sıradaki çatallanmaya ilginç bir isim verildi. Ekip İstanbul’un Roma dönemindeki ismi olan Constantinople adını tercih etti. Bu çatallanmanın ardından gelecek 17 Mayıs tarihli çatallanmanın adı bu isimlendirmeden sonra merak konusu oldu. Zira Türkiye’deki Ethereum madenci ve yatırımcıları, Constantinople ismi yüzünden platforma yüzünü dönebilir.

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, Bitcoin Vakfı’nın kurucusu Charlie Shrem’in devreye girerek İstanbul-Constantinople göndermesi yapmasıyla bu ince detayı fark etti. Shrem Twitter üzerinden “#EthereumItsIstanbulNotConstantinople” (Ethereum Konstantinopol değil İstanbul) etiketiyle paylaşım yaptı.

Vitalik Buterin ise verdiği yanıtla bir sonraki çatallanmanın adına dair ipucu sunmuş oldu:

"Sıradaki çatallanmanın adı sanırım İstanbul olacak"

Ethereum’un bir sonraki çatallanma adı, 17 Mayıs’ta yapılması beklenen toplantıyla netleşecek. Büyük ihtimalle Buterin ve ekibinin kararı İstanbul olacak. En azından Buretin, böyle bir ipucu vererek kararı önceden belli etmiş oldu.