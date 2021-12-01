Eti, Irkçılık Eleştirilerinden 'Negro'nun Adını Değiştirdi

Eti, yıllardır Türkiye'de ve diğer ülkelerde satılan 'Negro' isimli bisküvisinin ismini, ırkçılık hakkında eleştirilerin ardından değiştirdi. Bisküvinin yeni adı, İtalyancada 'siyah' anlamına gelen Nero oldu.

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden olan ve birçok ülkede hizmet veren Eti, uzunca bir süredir bir ürününün adı nedeniyle eleştiriliyordu. Şirketin bu ürünü, uzun yıllar önce piyasaya sürülen ‘Negro’ isimli bisküvisiydi. Bisküvinin ismi İspanyolcada ‘siyah renk’ anlamına geliyor olsa da bu isim, aynı zamanda ten rengi nedeniyle yapılan ayrımcılığın da bir parçasıydı.

Negro kelimesi, dünyanın birçok ülkesinde siyah renk anlamına gelmiyor, bunun yerine koyu ten rengi nedeniyle ırkçılığa maruz kalan insanlara ayrımcılık yapmak için de kullanılan bir hitap şekliydi. Dolayısıyla bisküvinin dağıtıldığı bazı ülkelerde ve ülkemizde de Eti’nin bu isim seçimi konusunda eleştiriler yapılıyordu.

Eti, bisküvinin ismini değiştirmeye karar verdi:

Eti, bugün paylaştığı duyuruyla birlikte uzun süredir süren tartışmalara son noktayı koymak için bisküvinin ismini değiştirmeye karar verdiğini duyurdu. Marka isminin ülkemiz ve kültürümüzde hiçbir karşılığı olmadığı halde bile çok nadiren bile olsa olumsuz çağrışımlara neden olabilecek şekilde kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Eti, bisküvinin yeni isminin ‘Nero’ olduğunu açıkladı.

Eti, Negro isimli bisküvisinin yeni ismi Nero’yu Türkiye ile birlikte bulunduğu tüm ihraç pazarlarında uygulayacağını açıkladı. Bununla birlikte şirket, Nero’nun ne anlama geldiğini de açıkladı. Buna göre Nero, İtalyancada ‘siyah’ anlamına geliyor. Eti, bisküvinin kakaolu içeriğini çıkarmak için ‘siyah’ anlamını değiştirmemeye, akıllarda oluşan yerleşiklik için de Negro’dan fazla uzaklaşmamaya karar verdi ve buna en yakın seçimi yaptı.