Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Taksi olarak isimlendirdiği yeni hizmetinin test sürecine başladı. Ankaralılar için güvenli ve modern bir taksi deneyimi sunan sistem, plaka sahipleri ile şoförler için de önemli avantajlar sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile "Akıllı Taksi" isimli yeni bir uygulamayı resmen başlattıklarını duyurdu. Ankaralıların yaşayabilecekleri taksi sorunlarını ortadan kaldıracak sistem, Uber'e benzerliği ile dikkat çekiyor. Peki Akıllı Taksi nedir ve vatandaşlar, bu hizmetten ne gibi faydalar görecekler?

Akıllı Taksi, vatandaşların Ankara'da güven içerisinde yolculuk yapabilecekleri, taksi çağırabilecekleri, ödeyecekleri fiyatı önceden görebilecekleri ve şoförleri puanlayabilecekleri özel bir sistem. Yolcular için mobil uygulama, taksiciler içinse özel bir taksimetre cihazı ile tabletten oluşan Akıllı Taksi, Ankara'daki sarı taksi deneyimini hem yolcular hem de şoförler için iyileştirecek gibi görünüyor.

Akıllı Taksi, oldukça basit bir mantıkta çalışıyor

Akıllı Taksi sistemi, basit olduğu kadar da etkili bir çalışma mantığına sahip. Mobil uygulamayı akıllı telefonuna indiren kullanıcı, uygulama üzerinden taksi çağıracak. Nereye gideceğini de sisteme bildirecek kullanıcı, bu sayede gideceği yer için ne kadar ödeme yapacağını önceden anlamış olacak. Yolculuk boyunca nerede olduğunu takip edebilecek müşteri, sürücü ile ilgili bilgileri görüntüleyip, sürücüyü oylayabilecek. Üstelik sisteme dahil edilen tüm taksiler, Akıllı Taksi için oluşturulan merkezden takip edilecek. Bu sayede güven problemi ortadan kalkmış olacak.

Akıllı Taksi, yalnızca müşteriye değil taksiciye de fayda sağlayacak. Sisteme dahil olan şoförler, akaryakıtı yüzde 6 indirimli satın alacaklar. Ayrıca taksilere yerleştirilmesi gereken tablet ve taksimetre de tamamen ücretsiz olarak verilecek. Araç sahipleri, şoförlerinin verilerini de onlara özel oluşturulan yazılım üzerinden takip edecekler. Bu sayede bir şoförün ne kadar para kazandığı, boşken ne kadar yol aldığı gibi önemli bilgilere anında ulaşılabilecek.

Mansur Yavaş'ın Twitter'daki paylaşımı şöyle

Söz vermiştik, “Akıllı Taksi” döneminin test sürecine başladık.

Ücretsiz tablet ve taksimetre montesi,

Uygulama üzerinden taksi çağırma,

Mesafe ücretinin önceden belirlenmesi,

Sürücüler için puanlama sistemi gibi birçok fayda sağlanıyor.

Eğer siz de bugün itibarıyla kullanılabilir hale getirilen Akıllı Taksi ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Akıllı Taksi için hazırlanan mobil uygulamanın Android sürümü için burada, iOS sürümü içinse burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.