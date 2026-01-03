İzledikten Sonra Günlerce Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Bazı filmleri izledikten sonra günlerce etkisinden çıkamayabilirsiniz. Biz de bu tarzdaki filmleri sizler için derledik.

Film izlemek, adece birkaç saatlik vakit geçirme aktivitesi değil, bazen de ruhumuzda derin etkiler yaratan ve hatta dünyayı görme biçimimizi tamamen değiştiren bir deneyim olabiliyor. filmler bittiğinde jenerik akarken koltuğunuzda çakılı kalır, gördüğünüz sahneleri zihninizde tekrar tekrar oynatırsınız.

Biz de bu içeriğimizde izledikten sonra etkisi günlerce devam edecek filmleri derledik. Listelediğimiz yapımlar karakterlerinden felsefi derinliklerine, hikâyelerinden sonlarına kadar birçok farklı yanıyla sizi etkisi altına alacak ve üzerine düşündürecek.

The Father

Yıl : 2020

: 2020 Tür : Dram

: Dram IMDb puanı: 8.2

Anthony Hopkins’in devleştiği bu film, demans hastalığına odaklanan ve direkt hastanın perspektifinden bize gösteren bir yapım. Evdeki eşyaların yerinin değişmesi, tanıdığı insanların yabancılaşması, zaman kavramının birbirine girmesi ve gerçeklik algısını etkilemesiyle bu hastalığın etkilerini gözler önüne seriyor. Günlerce sizi düşündürecek, bittiğinde boğazınızda bir düğüm olarak kalacak bir film.

Incendies

Yıl : 2010

: 2010 Tür : Dram, gizem

: Dram, gizem IMDb puanı: 8.3

Sinema tarihinin en unutulmaz ve en sarsıcı finallerinden birine sahip Incendies, Denis Villeneuve imzası taşıyor. Filmde, annelerinin vasiyeti üzerine Orta Doğu’ya, köklerine doğru bir yolculuğa çıkan ikiz kardeşlerin hikâyesi anlatılıyor. Savaşın yıkıcılığını bireysel bir trajedi üzerinden anlatması, kan donduran aile sırları gibi nedenlerden dolayı gerçekten etkisinden çıkamayacağınız bir film.

Society of the Snow

Yıl : 2023

: 2023 Tür : Hayatta kalma, dram

: Hayatta kalma, dram IMDb puanı: 7.8

1972 yılında And Dağları’na düşen bir uçağın hayatta kalan yolcularının verdiği inanılmaz mücadeleyi konu edinen bu film, gerçekten yaşanmış bir olaydan ilham alıyor. İnsanlığın etik sınırlarını sorgulatıyor, dondurucu soğukta açlıkla uğraşırken hayatta kalmak için ne kadar ileri gidilebileceğini gösteriyor.

Oldboy

Yıl :

: Tür :

: IMDb puanı:

Kore sinemasının en ünlü filmlerinden olan Oldboy, sebepsiz yere 15 yıl boyunca bir odada kilitli tutulan bir adamın serbest kaldıktan sonraki intikam arayışını anlatıyor. . Ancak bu intikam yolculuğu, izleyicinin hayal bile edemeyeceği kadar karanlık ve trajik bir noktaya evriliyor. Finalindeki sürpriz de tarihe geçmeyi başaran anlardan birdir.

Parazit

Yıl : 2019

: 2019 Tür : Dram, gerilim, komedi

: Dram, gerilim, komedi IMDb puanı: 8.5

Listemizdeki bir diğer Kore yapımı film ise 2020'de Oscar'ları silip süpürmeyi başaran Bong Joon-ho imzalı Parazit. İzleyici sürekli tetikte tutmayı başaran bu film, çok fakir bir ailenin, bir şekilde zengin bir ailenin hayatına sızmasını konu ediniyor. Sınıf ayrımını daha önce hiç görmediğimiz kadar çarpıcı ve absürt dille ele almasıyla kesinlikle göz atmanız gereken bir yapım.

Requiem for a Dream

Yıl : 2000

: 2000 Tür : Dram

: Dram IMDb puanı: 8.3

Film, uyuşturucu bağımlılığından etkilenen dört karakteri ve bunun fiziksel ve duygusal durumlarını nasıl değiştirdiğini konu alıyor. İzleyeceğiniz en depresiz filmlerden biri olduğunu söylememiz gerek. Bağımlılığın insan üzerindeki etkileri en sert bir şekilde göstermesiyle günlerce bu filmin etkisinden çıkamayacaksınız.

Manchester by the Sea

Yıl : 2016

: 2016 Tür : Dram

: Dram IMDb puanı: 7.8

Casey Affleck'e Oscar kazandıran Manchester by the Sea, kayıp ve suçluluk duygusunu son derece gerçekçi ele almasıyla izleyenlerin üzerinde derinden bir etki bırakmayı başaran bir yapım. Filmde, abisinin ölümü üzerine Massachusetts'e giden yeğenine bakmak zorunda olan depresyondaki bir adamın hikâyesini izliyoruz.

Come and See

Yıl : 1985

: 1985 Tür : Savaş

: Savaş IMDb puanı: 8.3

Yapılmış en iyi savaş karşıtı filmlerden biri olan Come and See, savaşın yıkıcılığını romantize etmeden, tüm çıplaklığıyla izleyicinin yüzüne çarpan nadir filmlerden biri. II. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Belarus’ta geçen film, yaşadıklarıyla hızla büyümek zorunda kalan bir çocuğun gözünden anlatılıyor. Bittiğinde savaşın ne kadar korkunç bir şey olduğunu size hatırlatacak ve günlerce etkisi altında bırakacak bir yapım.

Listelediğimiz filmlerin her biri sinemanın bir eğlence aracı değil, aynı zamanda siz farklı bakış açıları kazandıran ve her türden duyguyu hissetmenizi sağlayacak bir sanat olduğunu gözler önüne seriyor.