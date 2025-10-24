Otomobil Almadan Önce Kesin Göz Atın: Euro NCAP'e Göre Çocuk Güvenliği En Yüksek Otomobiller

Çocuğunuz varsa güvenlik özellikleri bir otomobil satın almadan önce kesinlikle göz atmanız gereken konulardan. Peki şu anda çocuklar için en güvenli otomobiller hangileri?

Yeni bir otomobil almak istiyorsanız göz önünde bulundurduğunuz en önemli kriterlerden biri güvenliktir. Herhangi bir kaza durumunda bir problem yaşamamak için güvenlik özellikleri yüksek araçları satın almak istersiniz. Eğer çocuğunuz varsa güvenlik aracınız için en önemli kriter hâline gelebilir.

Otomobillerin ne kadar güvenli olduğunu ölçen Euro NCAP, çocuk güvenliğini de bir kriter olarak koyuyor. Peki **Euro NCAP’e göre 2025 yılında en güvenli aile otomobilleri neler? **Bu listede çocuk güvenliği testlerinden yüksek puan almayı başaran en iyi aile otomobillerini sizler için derledik.

Çocuklar için en güvenli otomobiller:

BYD Sealion 7

Euro NCAP Puanı: 5 yıldız

Çocuk güvenliği puanı: %93

Ülkemizde de faaliyet gösteren BYD'nin Sealion 7 isimli modeli, Euro NCAP testlerine göre şu anda çocuklu aileler için en güvenli otomobil konumunda. 5 yıldızlı araç, yetişkin yolcu güvenliğinde %87, çocuklarda %93, güvenlik asistanı konusunda %79 oranında güvenli olarak belirlenmiş.

Polestar 3

Euro NCAP Puanı: 5 yıldız

Çocuk güvenliği puanı: **%93 **

Volvo bünyesinde faaliyet gösteren SUV tipindeki Polestar 3, 5 yıldızla çok güvenli bir otomobil olduğunu göstermeyi başarmış. Araç, yetişkin yolcuda %90, çocuk yolcuda %93 puan alarak çocuk güvenliğinde öne çıktığını ortaya koyuyor.

Tesla Model 3

Euro NCAP Puanı: 5 yıldız

Çocuk güvenliği puanı: %93

Tesla'nın Türkiye'de satılmayan sedan modeli Model 3, çocuk güvenliği konusunda 3'üncü sırada yer alıyor. 5 yıldızlı otomobil, %93 çocuk güvenliği ve %90 yetişkin yolcu güvenliği sunuyor.

smart #5

Euro NCAP Puanı: 5 yıldız

Çocuk güvenliği puanı: %93

Pek bilinmeyen bir model olan smart #5, Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı başaran bir elektrikli otomobil. Araç, çocuk güvenliği testlerinde %93 başarı yakalarken yetişkin yolcularda %88'lik bir başarıya sahip.

Mazda 6e

Euro NCAP Puanı: 5 yıldız

Çocuk güvenliği puanı:** %93**

Japon otomobil devi Mazda'nın sedan tipindeki elektrikli aile arabası 6e, dünyada çocuklar için en güvenli otomobillerden biri olmayı başarıyor. 5 yıldızlı aracın çocuk güvenliği %93 ile çok yüksek seviyelerde. Yetişkin yolcularda %93 , yayalar için %74 , güvenlik asistanları konusunda ise %77'lik oranlara sahip.

Audi A6 e-tron

Euro NCAP Puanı: 5 yıldız

Çocuk güvenliği puanı: %91

Audi'nin tamamen elektrikli lüks modeli. Audi A6 e-tron, güvenlik konusunda da çok iddialı. Aracın 5 yıldız alması bunu zaten gösteriyor. Çocuk güvenliğinde %91'lik başarıya, yetişkin yolcularda ise %92'lik başarıya sahip. Yayalar konusunda %75 ile biraz düşük olduğunu söyleyebiliriz. Güvenlik asistanlarında ise %80.

Zeekr 7x

Euro NCAP Puanı: 5 yıldız

Çocuk güvenliği puanı: %90

Listedeki 5 yıldızlı bir diğer otomobilimiz Zeekr 7x. Tesla Model Y'ye direkt rakip olan SUV tipindeki 635 beygirlik bu araç, çocuk güvenliği testlerinde Euro NCAP'ten %90 almayı başarmış. Yetişkin yolcuda %91, yayalarda %78, asistan konusunda ise %83'lük oranları var.

Voyah Courage

Euro NCAP Puanı: 5 yıldız

Çocuk güvenliği puanı: %88

2025'in en güvenli otomobillerinden biri olmayı başaran Voyah Courage, ülkemizde satışta olmasa da etkileyici güvenlik verilerine sahip. 5 yıldızlı araç, çocuk güvenliğinde %88 başarı yakalamış. Yetişkin yolcularda %90, yayalarda %76, güvenlik asistanlarında ise %87'lik oranı var.

MINI Cooper E

Euro NCAP Puanı: 5 yıldız

Çocuk güvenliği puanı: %87

MINI'nın elektrikli küçük Cooper modeli, tam bir aile otomobili olmasa da güvenlik konusunda iddialı. 5 yıldız almayı başaran araç, çocuk güvenliğinde %87, yetişkin yolcularda ise %89 puan almayı başarmış.

Hongqi E-HS9

Euro NCAP Puanı: 5 yıldız

Çocuk güvenliği puanı: %87

Çinli marka Hngqi'nin 510 km menzil ve 543 beygirlik ultra lüks devasa SUV'u E-HS9, güvenlik konusunda da kendinden bekleneni veren bir araç. Testlerden 5 yıldız almayı başaran araç, çocuk güvenliğinden %87 puan almış. Yetişkin yolcularda %82, yaya güvenliğinde %73, güvenlik asistanı konusunda ise %82 oranında başarı yakalamış.

Şu anda Euro NCAP'in gerçekleştirdiği testler sonucunda dünyada çocuklar için en güvenli otomobilleri sizler için derledik. Olası kaza durumları için güvenliğin en önemli şey olduğunu unutmamalısınız. Özellikle çocuğunuz varsa bu tarz araçları tercih etmelisiniz.