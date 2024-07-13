Çinli otomobil devi Zeekr, yeni elektrikli SUV'u 7X'i tanıttı. Şık bir tasarıma sahip araç, direkt olarak Tesla Model Y'ye rakip olacak.

2021 yılında kurulan Geely bünyesindeki Çinli elektrikli otomobil üreticisi Zeekr, tanıttığı yeni modelleriyle her geçen yıl kendisini geliştiriyor ve otomobil pazarında iddialı olmaya çalışıyordu. Şirket, şimdi de 7X ismini verdiği modelini tanıttı.

Crossover SUV tipindeki bir elektrikli araç olan Zeekr 7X, görenlerin hoşuna gidecek modern, sade ve şık bir tasarımla geliyor. Otomobilin direkt olarak Tesla’ya rakip olacağını söylemek mümkün. Model Y için dişli bir rakip olabilir.

Zeekr 7X neler sunuyor?

7X, otomobil devi tarafından aileler için tasarlanan ve her türlü seyahat senaryosundaki ihtiyaçları karşılayabilen aile odaklı bir SUV olarak tanımlanmış. Aracın, şirketin sedan modeli 007’nin büyük bir versiyonu olduğunu söylemek mümkün. Kardeşi gibi ön tarafta farların üzerine entegre edilmiş özelleştirilebilir bir ışık çubuğuna da sahip.

Zeeker 7X, en büyük rakibi olacak Tesla Model Y ile hemen hemen aynı boyutlarda olacak şekilde tasarlanmış. 4,8 metrelik uzunluğa sahip. Yani 4,7 metrelik Model Y’den biraz daha uzun.

Polestar 4 ile aynı platformu kullanan otomobil, oldukça güçlü de. Şirket, aracın 636 beygir gücüne sahip olduğunu ifade etmiş. 0’dan 100 kilometreye 4 saniyede çıkabildiği de gelen bilgiler arasında.

Zeekr, yeni modeli hakkında sadece belli özellikleri paylaştı. Bu yüzden Menzili ve şarj tarafıyla ilgili bir bilgi yok. Aynı zamanda fiyatını ve iç mekân detaylarını da bilmiyoruz. Yakında bu detaylar da paylaşılacaktır.

Markanın yakında Çin dışındakini büyümesini artırmak istiyor. Diğer ülkelere getireceği sıradaki model belli değil ancak 7X bunlardan biri olabilir. Böylece Model Y’yi başka ülkelerde geçmeye çalıştığını görebiliriz.