Tamamen elektrikli yeni Mazda6e tanıtıldı. Akıllı kokpit, gelişmiş güvenlik özelliği sunarak elektrikli araç pazarında fark yaratacak.

Mazda, Brüksel Motor Show'da tamamen elektrikli yeni modeli Mazda6e’yi tanıttı. Şirketin elektrikli araç serisine yeni bir ekleme yapan Mazda6e, güçlü performansı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Mazda, tamamen elektrikli yeni modeli Mazda6e'yi tanıttı. Hızlı şarj özelliğine sahip 5 kapılı hatchback olan bu model, Mazda'nın elektrikli araç serisine önemli bir katkı sağlıyor olacak.

2025'te satışa sunulacak

Mazda6e, sürücünün ihtiyaçlarına göre iki farklı batarya seçeneği sunuyor. 68.8 kWh bataryaya sahip Mazda6e1, tek şarjla 479 kilometreye kadar yol alabiliyor ve hızlı şarj özelliğiyle 22 dakikada %10’dan %80’e kadar dolabiliyor. Daha uzun menzil isteyen kullanıcılar için ise Mazda6e Long Range, 80 kWh batarya ile 552 kilometreye kadar menzil sunuyor. Her iki modelde de 0'dan 100 km/s hıza 8 saniyenin altında ulaşılabiliyor ve maksimum hızları 175 km/s.

Mazda6e'nin tasarımı, markanın "Kodo: Hareketin Ruhu" felsefesini yansıtarak zarif hatlarla şekillendirilmiş. Akıcı çizgiler, araca modern bir görünüm kazandırırken iç mekan Japon estetiğinden ilham alarak sade ve geniş bir alan sunuyor. Akıllı kokpit ve gelişmiş güvenlik özellikleri ise sürücülere yenilikçi bir sürüş deneyimi sunuyor. Mazda6e, 2025 yazında Avrupa'da satışa sunulacak.