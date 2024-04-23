Smart, Şimdiye Kadarki En Büyük Otomobili “#5”i Duyurdu

Smart, çok beklenen konsept SUV aracı #5’i resmen bizlerle buluşturdu. Bazı detayları da paylaşılan ve off-road özelliklerle gelen araç, şimdiye kadarki en büyük Smart olarak kayıtlara geçti.

Kompakt otomobilleriyle tanıdığımız Smart, şimdiye kadar sadece çizimlerini gördüğümüz “#5” isimli otomobilini bugün resmen duyurdu. Konsept bir araç olarak Pekin Otomobil Fuarı kapsamında tanıtılan yeni Smart #5, gerçekten beğeni toplayacak bir tasarımla geliyor.

Smart #5’in en çok dikkat çeken yanı boyutu. Araç, şimdiye kadarki en büyük Smart otomobili olarak kayıtlara geçti. Tam olarak boyutları açıklanmasa da şirket, orta boyutta bir SUV olduğunu söylüyor. Minik araçlarıyla gördüğümüz şirketten böyle bir hamle görmek ilginç ancak Smart markalı otomobillerinin sürekli daha büyük hâle geldiğini düşündüğümüzde pek şaşırtıcı değil.

Bir arazi aracı diyebileceğimiz Smart #5’in nasıl özellikleri var?

Otomobil, kutu benzeri bir tasarımla geliyor. Mercedes-Benz GLB’yi andırdığını söylemek mümkün. Ancak daha fütüristik ve sade bir görünümü var. #5, arazi özelliklerinden dolayı bir arazi aracı olarak da nitelendirilmiş. Süspansiyon ve arazi lastikleri bunlar arasında. Ayrıca Ford Bronco gibi araçlarda gördüğümüz uzuv yükselticileri bile var.

Şimdiye kadarki en çok yönlü Smart otomobil olan #5 modeli, çift elektrikli motor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. Ayrıca 100 kWh’lik oldukça büyük bir bataryası da var. 15 dakikada %10’dan %80 şarj oranına çıkabiliyor. Menzili ise 550 kilometre olarak açıklandı.

İç kısmınına geldiğimizde de yenilendiğini görebiliyoruz. Direkt olarak kocaman iki ekran bizi karşılıyor. Bunlara bir de dijital gösterge paneli eklenmiş. Ortadaki büyük ekrana yolcular için tasarlanmış ikinci bir ekran eşlik ediyor.

Smart #5 hakkında bildiklerimiz bu kadar. Otomobil önümüzdeki günlerde fuarda gösterilmeye başladığında daha fazla detay öğrenebiliriz. Şirket, yeni aracını 2024’ün ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.