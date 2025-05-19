Audi’nin tamamen elektrikli A6 E-Tron modeli, Sportback ve Avant gövde tipleriyle Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Audi A6 E-Tron, farklı motor seçenekleri, düz zemin mimarisi ve hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken bir elektrikli model oldu. Yeni modelin başlangıç fiyatı 5.470.771 TL olarak paylaşıldı.

Audi’nin elektrikli otomobil ailesi yeni modeller ile genişlemeye devam ediyor. Ailenin yeni üyesi A6 e-tron, artık Türkiye’de de satışta. Farklı gövde tipleri, motor seçenekleri ve hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken model, elektrikli otomobil dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeye hazırlanıyor.

Premium Platform Electric (PPE) altyapısıyla geliştirilen Audi A6 e-tron, markanın bu platformu kullanan ikinci modeli olarak öne çıkıyor. Sportback ve Avant olmak üzere iki farklı gövde tipiyle sunulan otomobil, düz zemin mimarisi sayesinde iç mekânda geniş bir yaşam alanı sağlıyor.

Audi A6 e-tron özellikleri ve fiyatı

Yeni A6 e-tron serisi, e-tron, e-tron performance ve e-tron quattro olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle geliyor. 210 kW, 270 kW ve 315 kW motor güçlerine sahip bu versiyonlar; hem arkadan çekişli hem de dört tekerlekten çekişli seçenekler sunuyor. En güçlü versiyon olan quattro modeli, çift motorlu sistemiyle toplamda 855 Nm tork üretiyor.

Yeni modelin başlangıç fiyatı 5.470.771 TL olarak açıklandı. Gelişmiş aerodinamik yapısı, verimli elektrikli aktarma sistemleri ve 270 kW’a kadar hızlı şarj desteğiyle A6 e-tron, Audi’nin elektrikli otomobilleri arasında dikkat çeken modellerden biri olarak öne çıkıyor.