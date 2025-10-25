Riski Minimuma İndirin: Güvenlik Teknolojileri Konusunda En İyi Otomobiller

Euro NCAP testlerinde güvenlik teknolojilerini ölçen Güvenlik Asistanı kategorisinde en yüksek puanı alan otomobiller hangileri? İşte en iyi güvenlik sistemlerine sahip arabalar.

Otomobil satın almadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri güvenliktir. Güvenlik özellikleri ne kadar iyi olursa kullanıcı için o kadar iyi, riski düşük bir deneyim sunulur. Bir otomobilin ne kadar güvenli olduğunu anlamanıza en çok yardım eden yer ise Euro NCAP’tir.

Bu içeriğimizde Euro NCAP testlerinde** “Safety Assist”, yani “Güvenlik Asistanı” kategorisinde** en yüksek puanı alan araçlara bakacağız. Güvenlik Asistanı kategorisi, araçlarda bulunan sürücülere güvenlik konusunda yardımcı olan teknolojileri değerlendiriyor. Ne kadar işlevsel oldukları, sürücüyü koruyup koruyamadıkları, kaza senaryolarında nasıl tepki verdikleri ölçülüyor.

Güvenlik Asistanı kategorisinde en yüksek puanı alan arabalar

Smart #5

Lynk & Co 02

Voyah Courage

Tesla Model 3

IM M6

Firefly Firefly

Geely EX5

Polestar 3

Zeekr X7

Hyundai Ioniq 9

Smart #5

Euro NCAP puanı : 5 yıldız

: 5 yıldız Güvenlik Asistanı puanı: %92

Smart'ın SUV tipindeki elektrikli otomobili 5, en güvenli otomobiller arasında. 5 yıldız almayı başaran araç, güvenlik asistanı kategorisinde %92 almış. Yetişkin yolcu korumada %88, çocuk korumada %93, yaya korumasında ise %84 puanlarına sahip.

Lynk & Co 02

Euro NCAP puanı : 5 yıldız

: 5 yıldız Güvenlik Asistanı puanı: %89

Küçük bir aile otomobili olarak nitelendirebileceğimiz Lynk & Co 02 modeli, Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak en yüksek güvenlik seviyesine ulaşabiliyor. Güvenlik asistanı kategorisinde %89 puan alan otomobil, yetişkin yolcularda %90, çocuklarda %87, yayalarda ise %83 başarı yakalamış.

Voyah Courage

Euro NCAP puanı : 5 yıldız

: 5 yıldız Güvenlik Asistanı puanı: %87

5 yıldız almayı başaran bu aile otomobili, güvenlik asistanı teknolojilerinde %87 puanla en üst sıralarda yer alıyor. Yetişkin yolcularda %90, çocuklarda %88, yayalarda ise %76'lık puanları var.

Tesla Model 3

Euro NCAP puanı : 5 yıldız

: 5 yıldız Güvenlik Asistanı puanı: %87 Tesla'nın Türkiye'de satılmayan sedan modeli Model 3, güvenlik asistanı teknolojileri konusunda 4'üncü sırada yer alıyor. 5 yıldızlı otomobil, %93 çocuk güvenliği ve %90 yetişkin yolcu güvenliği de sunuyor.

IM IM6

Euro NCAP puanı : 5 yıldız

: 5 yıldız Güvenlik Asistanı puanı: %87

M6 isimli Türkiye'de çok bilinmeyen bu otomobil, %87 puanla güvenlik teknolojileri konusunda en öne çıkan araçlardan biri. Yetişkin yolcu korumasında %90, çocuk yolcularda %85, yayalarda ise %83 puan almayı başarmış.

Firefly Firefly

Euro NCAP puanı : 5 yıldız

: 5 yıldız Güvenlik Asistanı puanı: %86

Firefly'ın aynı isimli bu küçük otomobili, güvenlik teknolojileri konusunda çok iddialı. Öyle ki araç, %86 puan almayı başarmış. Yetişkin yolcularda ise %96'lık inanılmaz bir koruma sunabiliyor. Diğer kategorilerdeki puanları ise %87 ve %82.

Geely EX5

Euro NCAP puanı :

: Güvenlik Asistanı puanı:

Geely'nin sunduğu 530 km menzilli SUV tipindeki elektrikli otomobil EX5, Euro NCAP testlerinden 5 yıldız almayı başarmış. Araç, güvenlik asistanı konusunda %83'lük koruma sunuyor. Diğer kategorilerde ise sırasıyla %86, %87 ve %83 oranlarına sahip.

Polestar 3

Euro NCAP puanı : 5 yıldız

: 5 yıldız Güvenlik Asistanı puanı: %83

Volvo bünyesinde faaliyet gösteren SUV tipindeki Polestar 3, 5 yıldızla çok güvenli bir otomobil olduğunu göstermeyi başarmış. Araç, güvenlik asistanı teknolojileri konusunda %83'lük bir başarı yakalıyor. Öte yandan yetişkin yolcuda %90, çocuk yolcuda %93 puan, yayalarda ise %79 puan alıyor.

Zeekr 7X

Euro NCAP puanı : 5 yıldız

: 5 yıldız Güvenlik Asistanı puanı: %83

Tesla Model Y'ye direkt rakip olan SUV tipindeki 635 beygirlik araç, güvenlik teknolojilerinde %83'lük başarıya sahip. 5 yıldız almayı başaran otomobil, yetişkin yolcularda %91, çocuklarda %90 ve yayalarda %78 güvenlik sunuyor.

Hyundai Ioniq 9

Euro NCAP puanı :

: Güvenlik Asistanı puanı:

Hyunadi'nin ilk 2024'te tanıttığı tamamen elektrikli büyük SUV'u Ioniq 9, 5 yıldız almayı başaran araçlar arasında. Güvenlik asistanı konusunda ise %83'lük puanıyla listeye 10'uncu olarak giriyor. Aracın yetişkin yolcularda %84, çocuklarda %87, yayalarda ise %77'lik koruma sunduğunu belirtelim.

Güvenlik teknolojileri konusunda en yüksek puanları alan otomobilleri sizler için derledik. Bu otomobiller, sürücüye en çok yardım eden ve en iyi şekilde çalışan teknolojilere sahipler. Bir araç satın almadan önce Euro NCAP'teki puanları incelemenizin hayati bir önem taşıyabileceğini unutmayın. Bu teknolojiler bir gün gerçekten hayatınızı kurtarabilir.