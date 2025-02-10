Birçoğumuzun yıllardır yüzlerce saatini gömdüğü Euro Truck Simulator 2 artık bilimsel çalışmalarda da kullanılıyor.

Gelmiş geçmiş en iyi tırcılık simülasyonu diyebileceğimiz Euro Truck Simulator 2, uzun yıllardır gerek ülkemizde gerek dünyada popülerliğini sürdürüyor. Bugün ortaya çıkan yeni bir gelişmeye göre oyun artık bir eğlence aracı olmaktan çıkmış durumda ve bilimsel araştırmalarda da kullanılmaya başlandı.

Çekya’daki Liberec Teknik Üniversitesi’nden araştırmacı Bay Martinka, sürücü yorgunluğunu güvenli bir şekilde simüle etmek için Euro Truck Simulator 2'yi kullandıklarını açıkladı.

ETS 2 ile yorgunluğun sürüş üzerindeki etkileri gözlemlendi

Martinka’nın ekibi, denek şoförleri direksiyonlu bir sürüş koltuğuna yerleştirerek saatlerce Euro Truck Simulator 2 oynattı. Bu testlerde yorgunluğun sürüş üzerindeki etkileri gözlemlendi.

Çalışmanın temel amacı, sürücülerin mikro uykuya girdiği anı tespit edebilecek hassas bir yöntem geliştirmekti. Bunun için geliştirilen "akıllı tişört", giyen kişinin nefes alma düzenini takip ederek yorgunluğu ölçüyor. Martinka, geleneksel araç sensörlerinin her zaman doğru sonuç vermediğini ancak akıllı tişörtün daha güvenilir bir alternatif sunduğunu belirtti.

Araştırmacının iddiasına göre testlerde ettiği başarının ışığında yıl sonunda Japonya’da bir çalışma daha gerçekleştirilecek.