SCS Software, Euro Truck Simulator 2'ye (ETS2) eklenecek otobüs modunu resmen duyurdu. "Project Coaches" olarak isimlendirilecek mod, ilk aşamada 3 otobüs markasına ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en popüler TIR simülasyonu oyunu Euro Truck Simulator 2 (ETS2), geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir gelişmeye ev sahipliği yapmıştı. Oyunun geliştiricisi SCS Software, oyuna resmî olarak otobüs modu geleceğini açıklamıştı. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SCS Software, yayımladığı yeni duyuruda otobüs modunun "Project Coaches" olarak isimlendirileceğini duyurdu. Henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtilen yeni mod için herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmadı ancak artık Euro Truck Simulator 2'de bulunacak ilk otobüslerin hangi marka olacaklarını biliyoruz.

Scania, Volvo ve MAN otobüsler geliyor!

SCS Software tarafından yapılan resmî açıklamaya göre ETS2, başlangıç aşamasında Scania, Volvo ve MAN markalı otobüslere ev sahipliği yapacak. Volvo'nun otobüsü, bazı oyuncuların favorisi olacak gibi görünüyor. Çünkü paylaşılan ekran görüntülerine göre Volvo markalı otobüsün iki katlı versiyonu da bulunacak.

Project Coaches modu, oldukça geniş kapsamlı olacak gibi görünüyor. Zira geliştirici ekip, bu mod için sadece otobüslere odaklanmadı. Yapılan açıklamaya göre ETS2 haritasındaki otobüs durakları üzerinde iyileştirmeler yapılıyor. Bu iyileştirmelerle oyuncuların, keyifli bir deneyim yaşamaları sağlanacak.

SCS Software, modun detaylarına ilişkin açıklama yapmamış olsa da gerçekçiliği dikkat çekecek gibi görünüyor. Ayrıca hem şehirler arası hem de şehir içi otobüs yolculukları yapılabilecek gibi duruyor. Zira paylaşılan ekran görüntülerinde hem şehir içi otobüs duraklarına hem de otogar diyebileceğimiz büyük tesislere yer veriliyor.

ETS2'de otobüs şoförlüğü deneyimi yaşamamızı sağlayacak Project Coaches ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Modla ilgili yeni bilgiler paylaşılması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.