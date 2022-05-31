Euro Truck Simulator 2, Rusya DLC'sini Askıya Aldı

Euro Truck Simulator 2 için geliştirilen ve oyundaki haritaya Rusya'yı dahil edecek "Heart of Russia" isimli genişletme paketinin askıya alındığı duyuruldu. Geliştirici ekip, genişletme paketinin geleceğine ilişkin net bir şey söylemedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki fiyatına okkalı bir zam yapılan Euro Truck Simulator 2'nin geliştiricisi SCS Software'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, bir süredir üzerinde çalıştığı ve oyuna Rusya haritasını da dahil edecek "Heart of Russia" isimli genişletme paketi projesini bir süreliğine askıya aldı. Şirket, gerekçe olarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimini gösterdi.

Resmi blog sayfasında bir gönderi yayınlayan SCS Software, güncelleme paketinin genel anlamda hazır olduğunu ancak yine de yayınlanma kararını askıya aldıklarını söyledi. Şirkete göre Euro Truck Simulator 2 her zaman apolitik bir yapıya sahipti ancak genişletme paketinin piyasaya sürülmesi, yaşananları destekliyormuş havası yaratabilirdi. İşte bundan kaynaklı olarak güncelleme askıya alınmış durumda.

Genişletme paketi tamamen iptal edilebilir

SCS Software, Heart of Russia paketinin geleceğine ilişkin net bir şey söylemedi. "Ukrayna'nın yeniden inşası ve iyileşmesi zamanı geldiğinde Heart of Russia paketiyle ilgili bir çözüm bulacağız..." şeklinde ucu açık bir cümle kullanan geliştiriciler, savaşın ilerleyen zamanlarında bu genişletme paketinden tamamen de vazgeçebilirler gibi görünüyor.

Bu arada; SCS Software'in Ukrayna'ya yönelik yardımlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunuldu. Şirket, ilk etapta hayır kurumlarına bağış yaptığını, sonra bu bağışların kapsamını genişleterek "Ukrainian Paint Jobs Pack" isimli genişletme paketinin gelirini Ukrayna'ya aktarmaya karar verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre alınan karar kapsamında en az 85 bin Euro Truck Simulator 2 sahibi Ukrainian Paint Jobs Pack isimli ek paketi satın aldı...