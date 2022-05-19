Euro Truck Simulator 2 Türkiye Fiyatına Dev Zam!

Euro Truck Simulator ile American Truck Simulator oyunlarının geliştiricisi SCS Software, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Yapılan bu zamla Euro Truck Simulator 2'nin fiyatı, neredeyse 4 katına yükseldi. Popüler oyunun genişletme paketleri de zamdan nasibini aldı.

Türkiye'de oldukça popüler bir oyun olan Euro Truck Simulator 2 ile ilgili oyuncuların keyfini kaçıran bir gelişme yaşandı. Bugüne dek uygun fiyatıyla bilinen nakliyecilik oyununa eşi benzeri görülmemiş zam geldi. Bugüne kadar indirimsiz fiyatı 39 TL olan oyunu şu anda satın almak isterseniz, tam 149 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

Bu arada, oyuncuların canını sıkacak tek husus Euro Truck Simulator 2'nin oyun fiyatının artmış olması değil. Oyunun genişletme paketleri de zamlanmış durumda. Örneğin; oyuna Türkiye'yi de dahil eden "Road to the Black Sea" isimli genişleme paketini satın almak isterseniz, artık 134 TL ödeme yapmanız gerekecek. Bu paketin birkaç gün önceki fiyatı ise 48 TL'ydi.

Fiyat artışı yalnızca bazı ülkeler özelinde yapılmış durumda!

Steam'deki tüm istatistiklerin tutulduğu bir veritabanı olarak bilinen SteamDB'de yaptığımız kontrollerde, Euro Truck Simulator 2 ve genişletme paketlerinin dünya genelinde zamlanmadığını görüyoruz. Bu bağlamda; oyunun ABD'deki fiyatı geçmişte olduğu gibi bugün de 19,99 dolar. Avrupa'daki oyuncularsa bu oyuna 19,99 euro karşılığında sahip olabiliyorlar. Ancak Türkiye'nin yanı sıra Norveç, Güney Kore, Suudi Arabistan, Polonya ve Meksika gibi bazı ülkelerde de fiyat artışlarının olduğuna şahitlik ediyoruz. Ancak rekor Türkiye'de gibi. Zira oyunun fiyatı bir gecede neredeyse 4 katına çıktı.

*Euro Truck Simulator 2'nin Türkiye'deki fiyat değişim grafiği. Kaynak: SteamDB

*Oyuna Türkiye'yi dahil eden Road to the Black Sea paketinin Türkiye'deki fiyat değişim grafiği. Kaynak: SteamDB

Steam'deki diğer oyunlarda fiyat değişikliği yok

Dikkat çekici bu gelişme gözünüzü korkutmuş ve Steam'deki tüm oyunlara zam geleceğini düşündürtmüş olabilir. Ancak böyle bir şey söz konusu değil. Örneğin ikonik bir oyun olan Red Dead Redemption 2'nin fiyatı 299 TL olarak kalmaya devam ediyor. Yani burada Steam ile ilgili kur güncellemesi benzeri bir hareket yok. Olay yalnızca oyunun yayıncısı SCS Software'in Türkiye ile birlikte bazı ülkelerde fiyatlara zam yapma kararı almış olmasından ibaret.

American Truck Simulator'e de zam geldi!

SCS Software'in zam kararı Euro Truck Simulator 2'den ibaret olmadı. Daha düne kadar 59 TL karşılığında satın alabildiğimiz American Truck Simulator de zamdan nasibini aldı. Bu oyunu satın almak isteyen oyun tutkunları, an itibarıyla 149 TL'yi gözden çıkarmak durumundalar. Ayrıca tıpkı Euro Truck Simulator 2'de olduğu gibi, American Truck Simulator için hazırlanan genişletme paketlerinin Türkiye fiyatları da zamlanmış durumda...