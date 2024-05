Evde hem sağlıklı hem de lezzetli dondurmalar yapmak istiyor bu nedenle ev tipi dondurma makinesi arıyorsanız doğru yerdesiniz! Sizler için en çok tercih edilen ev tipi dondurma makinelerinin özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını bir araya getirdik. Gelin, birlikte bakalım.

Evde sağlıklı ve lezzetli dondurmalar yapmak için ihtiyacınız olan bir dondurma makinesi. Dondurma makinesi alarak istediğiniz çeşit dondurmaları evde kolaylıkla yapabiliyorsunuz.

Dondurma makinelerinin birçok çeşidi var. Ev tipi dondurma makineleri küçük olduğu için mutfakta çok yer kaplamıyor. Ev rahatlığında dondurmalar hazırlamanız için ev tipi dondurma makinesi tavsiye listesi hazırladık.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Yanında 2 karıştırma küreğiyle gelen Cuisinart ‎ICE31GE Dondurma Makinesi

25 dakika gibi kısa bir sürede dondurma yapmak için Cuisinart dondurma makinesini kullanabilirsiniz. Bu makine ile sadece dondurma değil, dondurulmuş yoğurt ve sorbe de hazırlayabiliyorsunuz. Makinenin kasesini buzlukta saklayarak her zaman kullanıma hazır bir şekilde olmasını sağlayabilirsiniz.

50 Watt güç

5 yıl garantisi var.

1,4 litre kapasitesi bulunuyor.

Bu makinenin boyutları 290 x 210 x 210 mm.

Lezzetli dondurmaları kolayca yapmak için Cuisinart ‎ICE31GE Dondurma Makinesine buradan ulaşabilirsiniz.

Temizliği kolay Cuisinart ICE40BCE İkili Dondurma Makinesi

Cuisinart dondurma makinesinin ikili haznesi sayesinde iki farklı lezzetli dondurma yapmak mümkün. Her bir haznesi birer litrelik olan dondurma makinesinin kullanımı oldukça kolay. Dondurulmuş yoğurt ve sorbe de hazırlayabileceğiniz dondurma makinesi tam otomatik, yani malzemeleri koyduktan sonra bütün işi o yapıyor. Karıştırma sırasında ekstra malzeme ekleyebileceğiniz makine ile istediğiniz her an zevkinize göre dondurma yapabileceksiniz.

50 Watt güç

20-30 dakika arasında dondurma yapabiliyor.

5 kilo ağırlığında.

Karıştırma kolu var.

2 litre kapasitesi bulunuyor.

Taze meyvelelerle dondurma yapmak için Cuisinart ICE40BCE İkili Dondurma Makinesi burada.

Meyve, sebze ve diğer gıdaları kullanarak, 60 dakika içinde lezzetli ve sağlıklı dondurmalar hazırlayabilirsiniz.

1,2 litrelik geniş kapasitesi

Çıkarılabilir paslanmaz çelik haznesi

Dijital ekranı ve dokunmatik kontrol paneli sayesinde, dondurma, soğutma ve karıştırma fonksiyonlarını tek tuşla seçebilir, süresini ayarlayabilir ve tüm bu işlemleri LED ekranından takip edebilirsiniz.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

Sesli uyarı sistemi sayesinde dondurmanızın hazırlanma aşamaları hakkında bilgi alabilirsiniz. ​

Karaca Dondurma Makinesine buradan ulaşabilirsiniz.

Hızlıca dondurma yapabilen Cuisinart ICE30BCE Dondurma Makinesi

Taze meyvelerle lezzetli dondurmalar yapmak için alabileceğiniz Cuisinart dondurma makinesi ile dondurma, sorbe veya dondurulmuş yoğurt yapmak mümkün. Dondurma yapmadan önce kabınızı dondurmanız gerekiyor. 25 dakikada dondurma yapabilen makinenin montajı da temizliği de kolay. Tam otomatik kullanımı sayesinde siz sadece malzemeleri ekliyorsunuz.

2 litre kapasitesi var.

kapasitesi var. 25 Watt güç

Karıştırma sırasında ekstra malzeme eklemek mümkün.

Bu makine 290 x 205 x 225 mm boyutlarında.

Evde şahane dondurmalar yapabiliyoruz, hem de katkısız. Instagramda Kitcheninred'in tarifi ile kakaolu dondurma yaptık. Oğlum 4 yaşında anne efsane olmuş dedi. Hakiki salep kullanın ben servet şekerlemenin aldım. Bir de jersey süt kullandım (daha az su içerdiği için dondurma kristallenmiyor). Kazanını yıkayıp kurulayıp poşete sararak (buz donu olmaması için) sürekli buzlukta tutarsanız her an dondurma yapabilirsiniz . Bir de max 1,4 kg süt alıyor denedim. Tavsiye ederim.

Evde katkısız dondurmalar yapmak için Cuisinart ICE30BCE Dondurma Makinesi burada.

Sade tasarıma sahip Duronic Dondurma Makinesi

Ev yapımı dondurma yapmak için ihtiyacınız olan Duronic dondurma makinesinin kullanımı çok kolay. Dondurma makinesi sayesinde sevdiğiniz şekilde dondurma yapabiliyorsunuz. Bir sürü tarif deneyebileceğiniz dondurma makinesi ile farklı tatlarda dondurmalar, donmuş yoğurt, sorbe, buzlu şekerleme yapmanız mümkün.

9.5 Watt güç

1,5 litre kapasitesi bulunuyor.

BPA içermiyor.

15-30 dakikada dondurma hazırlayabiliyor.

Sessiz çalışan Duronic Dondurma Makinesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Paslanmaz çelik WMF Kitchen Minis Dondurma Makinesi

İçeriğinde kapaklı dondurucu kabı ve dondurma kaşığı olan dondurma makinesinin tarifleri de bulunuyor. Bu makine çok fonksiyonlu; dondurma, donmuş yoğurt, sorbe makinesi ve buz küpü kabı olarak kullanılabiliyor. Zamanlayıcısı olduğu için daha rahat şekilde dondurma yapabiliyorsunuz. 1-30 dakika arasında süreyi ayarlamak mümkün.

12 Watt güç

0,8 metre kablosu var.

Makinenin boyutları 180 x 160 x 195 mm.

Ürün hasarsız teslim edildi. Çok ürün inceledim, bu ürünün yoğurma haznesinin çelik oluşu tercih nedenim olduğu için aldım. İlk dondurma yapımımız çok başarılı oldu. 300 ml süt kullanarak Maraş usulü yaptığımız dondurmada makine içinden taşma, sıçrama olmadı. Kullanımı, temizlemesi kolay. Biz memnun kaldık, tavsiye ederiz. Amazon'a teşekkür ederiz.

Bulaşık makinesinde yıkanabilen parçaları sayesinde temizliği kolay olan WMF Kitchen Minis Dondurma Makinesi burada.

LCD ekrana sahip KUMIO Kompresörlü Dondurma Makinesi

İçindeki tepsileri dondurmak gerekmediği için dondurma yapmak çok daha hızlı. Dondurma yaptıktan sonra 1 saat soğuk tutabiliyor, bu sayede dondurmanızı istediğiniz zaman yiyebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken malzemeleri eklemek ve onun işini yapmasına izin vermek. Şeffaf kapağı olduğu için süreci izleyebiliyorsunuz.

1 litre kapasitesi var.

4 modu bulunuyor.

4 çıkarılabilir parçası ile kurulması çok kolay.

355 x 260 x 227,5 mm boyutlarında.

KUMIO Kompresörlü Dondurma Makinesi burada.

Mutfakta çok yer kaplamayan Ariete Party Time Dondurma Makinesi

Kırmızı renkli dondurma makinesi 2.7 kg ağırlığında. Mutfakta çok yer kaplamayan kompakt tasarıma sahip dondurma makinesi ile 30 dakikada dondurmanız hazır oluyor. Otomatik olarak çalıştığı için sizi hiç yormuyor.

1,5 litre kapasitesi var.

Karıştırma spatulası bulunuyor.

bulunuyor. Malzemeleri eklemek için şeffaf kapağı var.

Sağlıklı dondurmalar yapabilmek için Ariete Party Time Dondurma Makinesi burada.

Malzemeleri ekleyin, gerisini o halletsin: H.Koenig SRB80 Dondurma Makinesi

30-40 dakika hazırlama süresi olan dondurma makinesiyle her an dondurma yiyebileceksiniz. Otomatik durdurma özelliği olan dondurma makinesinin çıkarılabilir kasesi var. Şeffaf kapağı sayesinde içini görmeniz mümkün.

12 Watt güç

2 litre kapasitesi var.

kapasitesi var. Paslanmaz çelik malzemesi bulunuyor.

Canınız dondurma çektiği her an yemenizi sağlayan H.Koenig SRB80 Dondurma Makinesi için tıklayın.

Yanında tarif defteriyle gelen Vpcok Direct Dondurma Makinesi

Tarif defteri ve özel dondurma porsiyonlayıcısı olan dondurma makinesi ile kendi zevkinize uygun dondurmalar yapmak çok kolay. Lezzetli dondurmalar, meyve şerbeti ya da dondurulmuş yoğurt yapabileceğiniz dondurma makinesinin dondurma kabı çıkarılabiliyor.

2 litre kapasitesiyle ev için yeterli.

kapasitesiyle ev için yeterli. 20-40 dakikada dondurma yapabiliyor.

Şeffaf kapağı var.

var. Ekstra malzeme eklemek mümkün.

Kasesi paslanmaz çelik olan Vpcok Direct Dondurma Makinesi burada.

Zamanlayıcı özellikli Wëasy MYA60 Dondurma Makinesi

40 dakikaya kadar programlanabilir özelliğiyle kullanışlı dondurma makinesinin LCD ekranı var. Hızlı hazırlamayla 30-40 dakikada dondurma yapabilen Wëasy dondurma makinesinin şeffaf kapağı işinizi kolaylaştırıyor. Sorbe, yoğurt ve dondurma yapabileceğiniz makinenin 12 Watt gücü var.

1,5 litre kapasitesi var.

Çıkarılabilir kasesi bulunuyor.

Malzemesi plastik.

Kendi zevkinize göre dondurmalar yapmak için Wëasy MYA60 Dondurma Makinesi burada.

İlginizi çekebilecek diğer içerikler: