A101 her hafta perşembe günü internete özel Aldın Aldın Kataloğu yayınlıyor. Katalogları sizin için takip ediyor ve yer alan elektronik ürünleri seçip listeliyoruz. Telefon, tablet, klima, TV gibi ürünlere bu listemizi takip ederek göz atabilir ve benzer ürünlerde yer alan indirimleri keşfedebilirsiniz.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Philips 55'' 4K UHD Google Smart LED TV 25.499 TL
- Toshiba 4K Ultra HD 43'' Smart Led TV 10.999 TL
- Apple MacBook Pro M2 Pro 16 GB 512 GB 69.399 TL
- Lenovo IdeaPad 3 11. Nesil Core i3 Notebook 11.499 TL
- Samsung Galaxy S23 256 GB 8 GB Ram Cep Telefonu 27.799 TL
- Xiaomi Redmi Buds 3 Bluetooth Kulaklık 529 TL
- Tecno 19 128 GB 6 GB Ram Cep Telefonu 6.299 TL
Apple Marka Haftası'na özel indirimlere buradan göz atabilirsiniz.
TCL Elite TAC-12CHSD/XA51I 12000 BTU Klima 20.799 TL
- TCL Elite TAC-09CHSD/XA51I 9000 BTU Klima 18.599 TL
- Samsung No-Frost Buzdolabı 28.999 TL
- Baymak Aqua Konfor Termosifon 65 L 6.799 TL
- Hoover 9 Programlı Bulaşık Makinesi 13.999 TL
En çok tercih edilen klima modellerine buradan göz atmayı unutmayın.
Sizin için hazırladığımız en çok tercih edilen çamaşır kurutma makineleri listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Siemens EQ.6 Plus TE655203RW Tam Otomatik Espresso Makinesi 21.499 TL
- Samsung MS20A3010AH Mikrodalga Fırın 2.999 TL
- Homend Handmaid 1907H Blender Seti 1.299 TL
- Homend Vitamillion 2604H Narenciye Sıkacağı 899 TL
- Tefal Express Easy Kazanlı Ütü 4.599 TL
- Black+Decker SVB620JW-QW 2'si 1 Arada Şarjlı Dikey Süpürge 5.999 TL
- Korkmaz Vanilya Demkolik A359-09 Çay Makinesi 1.499 TL
- Fantom Master CC 5750 Halı Yıkama Makinesi 3.799 TL
- Xiaomi Lite 2 Akıllı Hava Nemlendirici 1.499 TL
- Fakir Pania Tost Makinesi 1.699 TL
- GoldMaster BY-4100 Saç Kurutma Makinesi 449 TL
- Enchen Blackstone 3CJ Islak Kuru Çift Kullanımlı Tıraş Makinesi 499 TL
En iyilerin yer aldığı kahve makineleri listemize göz atmayı unutmayın.
Tıraş makinesi almadan önce en çok tercih edilen modellere göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.
Halı yıkama makinesi almayı düşünüyorsanız sizin için hazırladığımız listeye buradan ulaşabilirsiniz.