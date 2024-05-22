A101'e Kiwi KCC-4322 koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor. Peki bu makinenin özellikleri ne, daha önce deneyen kullanıcılar ne demiş? Gelin göz atalım.

Halı ve koltuklar evdeki en zor temizlenen yerlerden. Hele makine olmadan ellerinizle silmeyi deniyorsanız bu iş tam eziyete dönüşüyor. Kendiniz temizlemeyip bir yere gönderiyorsanız da bütçeyi zorlayabiliyor. Bu durumda aslında yapmanız gereken çok basit. Kendinize bir halı ve koltuk yıkama makinesi almak.

Halı ve koltuk yıkama makinelerinin çok fazla çeşidi var ve geniş bir fiyat aralığına sahip. A101'e gelecek olan ve uygun fiyatlı seçeneklerden biri olan Kiwi KCC-4322 halı ve koltuk yıkama makinesinin özelliklerini daha yakından inceleyelim mi?

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Kiwi KCC-4322 koltuk ve halı yıkama makinesi hem ev hem arabada koltuk, halı ve kilimler için kullanılabiliyor

Bu makinenin 2 su deposu bulunuyor. Temiz ve kirli su için ayrı depoların hacimleri ise şöyle:

1080 ml temiz su deposu

850 ml kirli su deposu

Ayrıca bu makinenin koltuk ve halı için farklı yıkama programları var ve hem ıslak hem kuru emiş sunuyor. Sadece ev için değil, arabanızın koltukları için de bu makineyi kullanabilirsiniz. Ayrıca kilimleri de Kiwi halı yıkama makinesiyle yıkayabilirsiniz.

Kiwi KCC-4322 halı ve koltuk yıkama makinesinin emiş gücü ise 11 kPa. Kimi kullanıcılar makinenin emiş gücünü yeterli bulurken kimileri ise çok işlevsel olmadığını söylemiş. Bu noktada fiyatını da göz önünde bulundurarak bir değerlendirme ve seçim yapmak gerekiyor.

Temizlik yaparken kablo uzunlukları da önemli

Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesinin kablo uzunlukları şöyle:

1,2 metre hortum uzunluğu

hortum uzunluğu 5 metre güç kablosu uzunluğu

Elektirkli süpürge gibi geniş bir alandan ziyade halı ve koltuk gibi kısıtlı bölgelerde kullanılacağı için bu kablo ve hortum uzunlukları yeterli diyebiliriz.

Kiwi KCC-4322 koltuk ve halı yıkama makinesinin tüm özellikleri ise şöyle;

Koltuk yıkama özelliği

850 ml kirli su haznesi kapasitesi

kapasitesi 1080 ml temiz su haznesi kapasitesi

kapasitesi Islak ve kuru emiş türü

5 metre kablo uzunluğu

550 Watt motor gücü

Kiwi halı ve koltuk yıkama makinesinin 3 tane temizlik başlığı bulunuyor. Bu başlıklar şunlar:

Küçük yıkama başlığı

Büyük yıkama başlığı

Kendini temizleyen başlık

Bu ürüne gelen bazı yorumları şuraya bırakalım;

''İlk deneme yaptım, deterjanlı su ile elimle sildim 1 koltuğu çünkü deterjan almam lazım makine içine koymak için. Vakum gücü güzel, ama bastırmak lazım. Bir de temiz su haznesinde kalan suyu boşaltmak biraz zor oldu, komşularımla beraber aldım bakalım onlar ne diyecekler. Bir de kullanım kılavuzu, garanti belgesi çıkmadı içinden.''

''Ürün güzel. Çekiş gücü gayet yeterli. Evde kullanım için uygundur. Başlıklarda temizleme fırçası olması avantaj sağlıyor. Kullanımı ve saklaması kolay. Temizledikten sonra koltuktan çıkan kire inanamıyorsunuz. Çocuklu evler için şart.''

''Çok beğendim. Bence gayet çekim gücü iyi, yorumlara güvenerek aldım. Benim gibi yorumlara bakarak almayı düşünürse hiç tereddüt etmesin.''

''Kesinlikle alınması gereken bir ürün. Çekim gücü gayet başarılı, ben çok memnun kaldım. Sadece kirli su çabuk doluyor, o biraz uğraştıryor ama sorun değil.''

''Çok begendim, çekim gücü filan çok güzel. Yormuyor da insanı, çok güç uygulamaya gerek yok. Almak isteyenler hiç düşünmeden alabilir.''

''Bu ürüne bu kadar olumlu yapanlara anlam vermek mümkün değil. Ya bildiğiniz çocuk oyuncağı. Çekim gücü aşırı zayıf. Koltuklar ıslak kaldı, kurutmaya çalışıyoruz. Başlığı sürekli su damlatıyor. İyi bir para verip kaliteli bir şey almak daha mantıklı.''

''Başlıkları çok küçük, tavsiye etmiyorum​.''

''Çekim güçü çok az.''

''Ürün kötünün iyisi. Başlıkları ile hortumu arasında biraz boşluk kalıyor, çekiş gücü ziyan oluyor. Kirli su haznesini sık sık boşaltmak gerekiyor.''

Peki Kiwi KCC 4322 alınır mı?

Eğer yüksek performans sunacak, halılarınızı ve koltuklarınızı profesyonel yıkamacının elinden çıkmış gibi yapacak bir ürün arıyorsanız bu makine sizin için doğru seçim olmayabilir. Fakat halıya, koltuğa dökülenleri temizleyeyim, anlık olarak işimi görsün, genel pisliği temizlesin derseniz uygun fiyatlı bir alternatif olarak değerlendirebilirsiniz.

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