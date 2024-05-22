Türk kahvesi, yüzyıllardır süregelen bir gelenek olarak kendine has pişirme ve sunum teknikleriyle kahve severlerin vazgeçilmezi. Bu eşsiz lezzeti evde kolayca hazırlamak isteyenler için en iyi Türk kahvesi makinelerinden bazılarını derledik.

Türk kahvesinin yapımı oldukça kolay gibi görünse de kimi zaman kahvenin köpüğünü tutturmak zor olabiliyor ya da kalabalıklara cezvede kahve yapmak zaman alabiliyor. Bu durumlarda Türk kahvesi makineleri devreye giriyor ve hayatınızı kurtarıyor diyebiliriz.

Durum böyle olunca doğru Türk kahvesi makinesini bulmak önem kazanıyor. Peki Türk kahvesi yapmak için en iyi Türk kahvesi makinesı hangisi? Sizler için kahve hazırlamayı hem daha hızlı hem de daha kolay hale getiren, Arçelik'in Telve serisinden Arzum'un Okka Minio serisine kadar her bütçeye uygun Türk kahvesi makinelerini derledik. Gelin listemize bir bakalım.

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Güç (W): 535

Taşma Emniyeti: Var

Fincan Kapasitesi: 5 Fincan

Su Seviyesi Göstergesi: Var

Otomatik Kapanma: Var

Sesli İkaz: Var

Su Kapasitesi: 300 ml

Model: Tek Cezveli

Cezve Malzemesi: Plastik

5 fincan kapasitesi ile tek seferde birden fazla kahve yapabilme imkânı sunan Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi, 535 Watt gücündeki motoru sayesinde kahvenizi hızlı ve ideal kıvamda pişiriyor. Makine, akıllı taşma önleyici sensörleri ve otomatik karıştırma özelliğiyle kahvenizin her seferinde mükemmel olmasını sağlıyor.

Kullanımı son derece kolay olan bu ürün, tek tuşla kontrol edilebiliyor ve enerji tasarrufu modu ile belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kapanıyor.

"Kayınvalideme hediye olarak aldım. 90 ml fincan ile 5 fincan rahat çıktı köpüklü ve güzel oldu teşekkür ediyorum. Karaca kalitesi"

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Model: Çift Cezveli

Cezve Malzemesi: Çelik

Güç (W): 1100

Taşma Emniyeti: Var

Fincan Kapasitesi: 6 Fincan

Su Kapasitesi: 1000 ml

Su Seviyesi Göstergesi: Yok

Otomatik Kapanma: Yok

Sesli İkaz: Var

Spinjet Teknolojisi

İndüksiyon Isıtma Teknolojisi

1,5 Litre Kapasiteli Su Tankı ve Otomatik Su Alımı

Kahve makinem çift cezveli ve çelik malzemeli olsun diyorsanız Arçelik'in Telve serisi makinelerine bakmanızı öneririz. Cihaz, aynı anda 6 fincan kahve yapabilir ve her iki cezve için de farklı miktarlarda kahve ayarlama özelliğine sahip.

Otomatik su miktarı kontrolü ve taşmayı önleyen sensör sistemi ile donatılan makine, sesli ve ışıklı uyarı sistemleri sayesinde kahvenin hazır olduğunu bildirir. Paslanmaz çelik gövdesi ve şık tasarımı ile en çok tercih edilen ürünler arasında.

"Kahve keyfinizi artıran bir ürün. Çok araştırdım. Çok bekledim ama doğruyu bulduğumu düşünüyorum. Keyifli ve şık bir ürün"

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Güç (W): 535

Taşma Emniyeti: Var

Fincan Kapasitesi: 4 Fincan

Su Seviyesi Göstergesi: Var

Otomatik Kapanma: Var

Sesli İkaz: Var

Su Kapasitesi: 280 ml

Model: Tek Cezveli

Cezve Malzemesi: Plastik

Özel dizaynı sayesinde hem normal hem de közde pişirme fonsiyonlarına sahip olan Tefal CM8118 Köpüklüm Compact Türk Kahve Makinesi, çift taraflı cezve ağzı ve çift taraflı ölçü kaşığına sahip.

Makinenin geniş haznesi sayesinde tek seferde 4 fincan kahve yapabilirsiniz. Bununla birlikte ışıklı ve sesli uyarı sistemi sayesinde kahveniz hazır olduğu an bildirim alabilirsiniz.

"Ürün çok güzel ben memnun kaldım. Kahveyi 1 dakika gibi bir sürede yapıyor. Kullanımı çok kolay ve tasarımı şık ve sade bir model ."

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Güç (W): 480

Taşma Emniyeti: Var

Fincan Kapasitesi: 4 Fincan

Su Seviyesi Göstergesi: Yok

Otomatik Kapanma: Var

Sesli İkaz: Var

Su Kapasitesi: 300 ml

Damlama Emniyeti: Yok

Aşırı Isınma Emniyeti: Var

Model: Tek Cezveli

Cezve Malzemesi: Çelik

Su Bitme Emniyeti: Var

Arzum OK004-T OKKA Minio Türk Kahvesi Makinesi, 480W gücüyle çalışarak tek seferde 4 fincan kahve yapabilme kapasitesine sahip. 300 ml su kapasitesi olan bu makine, taşma emniyeti, sesli ve ışıklı uyarı sistemi gibi özelliklerle donatılmış.

Ürün, kahveyi ağır ateşte pişirerek ideal kıvamda ve bol köpüklü şekilde sunar. Çift akıtma ağzına sahip çelik cezvesi, hem sağ hem de sol el kullanımına uygundur ve kolay temizlenebilir. Arzum OKKA Minio, tasarımıyla birçok uluslararası ödül de kazanmış.

"Bir kahve makinesinden beklenilen her şey bu üründe var. Çok hafif bir ürün. Rengi şık, cezve kısmı 3 fincan alıyor ve çift taraflı döküm ağzı var. Taşma yapmıyor, sersörlü. Tek tuşla pişiyor ve hazırlıyor. Pişme süresi kısa ve kahve tadı yerinde.Köpüklü yapıyor bir sorun göremedik. Tavsiye ederim fiyati emsallerine göre uygun. Amaca hizmet ediyor."

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Güç (W): 735

Taşma Emniyeti: Yok

Su Seviyesi Göstergesi: Yok

Otomatik Kapanma: Var

Fincan Kapasitesi: 4 Fincan

Sesli İkaz: Var

Su Kapasitesi: 280 ml

Şık görünümüyle en çok tercih edilen modellerden biri olan 5000 Serisi, size 4 fincan kahve yapma imkânı sunuyor. Yoğun kahve aroması sevenler için közde pişmiş kahve deneyimi yaşatan makine, normal demleme ayarına da sahip.

"Philips kahve makinemi çok beğendim. Gelir gelmez farklı zamanlarda üç kere Türk kahvesi yaptım. Farklı fincan ölçülerinde, gayet güzel ve bol köpüklü oldu. Memnun kaldım."

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Güç (W): 400

Taşma Emniyeti: Var

Fincan Kapasitesi: 4 Fincan

Su Seviyesi Göstergesi: Yok

Otomatik Kapanma: Var

Sesli İkaz: Var

Su Kapasitesi: 320 ml

Damlama Emniyeti: Yok

Aşırı Isınma Emniyeti: Var

Model: Tek Cezveli

Cezve Malzemesi: Çelik

Su Bitme Emniyeti: Yok

Korkmaz Kahvekolik Kahve Makinesi, 400 W enerji tüketimiyle çalışır ve 4 fincan kahve kapasitesine sahiptir. Termo Balans Teknolojisi sayesinde kahveyi düşük güçte pişirir, böylece kahve çekirdeğinin aromasını koruyarak köz tadında lezzetli kahveler yapar. Paslanmaz çelik cezvesi ile kahve, plastik veya alüminyum gibi materyallerle temas etmez, en sağlıklı şekilde pişirilir.

Otomatik kapanma, sıcaklık algılayıcı ve taşma önleyici sensörleriyle güvenli kullanım sunar. Susuz kaldığında devreye giren koruma sistemiyle cihazın ömrü uzar.

"Cezvesinin çelik olması ürünü tercih etmemdeki en önemli etkendi. Bugün denedim, çok beğendim. Kullanımı çok kolay. bol köpüklü yapıyor kahveyi. Pişirme süresi diğer makinelere göre biraz daha uzun ama kahvenin ağır ağır yanmadan pişirilmesi gerektiği düşünülürse artı bir özellik olarak kabul edilebilir."

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Beko Tkm 8961 A Keyf Türk Kahvesi Makinesi

Güç (W): 1100

Taşma Emniyeti: Yok

Fincan Kapasitesi: 6 Fincan

Su Seviyesi Göstergesi: Var

Otomatik Kapanma: Var

Sesli İkaz: Var

Su Kapasitesi: 1500 ml

Damlama Emniyeti: Var

Aşırı Isınma Emniyeti: Var

Model: Çift Cezveli

Cezve Malzemesi: Çelik

Su Bitme Emniyeti: Var

İndüksiyon teknolojisi

Cooksense teknolojisi

Geniş bir aileye sahipseniz ve aynı anda birden fazla kahve yapmak istiyorsanız Beko Tkm 8961 A Keyf Türk Kahvesi Makinesi tam sizlik. Aynı anda 6 fincan kahve yapabilen cihaz, Cook Sense Teknolojisine sahip.

"Çift cezve ve toplam 6 fincanlık olması güzel. Arkasında su haznesi var. Cetvelleri çelik ve sağlam. Çok işimize yaradı. Kahveyi hiç taşırmıyor."

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Fakir Kaave Steel Türk Kahvesi Makinesi

Güç (W): 1000

Taşma Emniyeti: Var

Fincan Kapasitesi: 4 Fincan

Su Seviyesi Göstergesi: Yok

Otomatik Kapanma: Var

Sesli İkaz: Var

Su Kapasitesi: 1000 ml

Model: Tek Cezveli

Cezve Malzemesi: Çelik

Fakir Kaave Steel Türk Kahvesi Makinesi, 1000W gücünde çalışarak tek seferde 4 fincan kahve yapabilme kapasitesine sahip. 1000 ml su kapasitesi bulunan bu makine, çelik pişirme haznesi ile dayanıklılık ve uzun ömür sunar.

Taşmayı önleyen Luminasense Technology sayesinde kahveniz ideal kıvamda pişer. Ürün, 100 cm güç kablosu uzunluğu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

"Ben içinde ışıklandırma olacağını düşünmemiştim. Baya iyi, çeyizim için aldım. Sadece çalışıyor mu diye baktım kahvesi de bol köpüklü, ikilemde kalmadan alabilirsiniz."

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Güç (W): 1200

Taşma Emniyeti: Var

Fincan Kapasitesi: 4 Fincan

Su Seviyesi Göstergesi: Var

Otomatik Kapanma: Var

Sesli İkaz: Var

Su Kapasitesi: 1000 ml

Damlama Emniyeti: Yok

Aşırı Isınma Emniyeti: Yok

Model: Çift Cezveli

Cezve Malzemesi: Plastik

Su Bitme Emniyeti: Yok

Grundig TCM 6730 C Türk Kahve Makinesi, kalabalık konuklar için hızlı ve lezzetli Türk kahvesi hazırlamanızı sağlıyor. 1200 W gücü ve bağımsız pişirme hazneleri ile aynı anda 4 fincan sade veya şekerli kahve yapabilirsiniz. Spinjet teknolojisi suyu püskürterek karıştırma gereksinimini ortadan kaldırır ve bol köpüklü kahve sunar.

Cook Sense teknolojisi ile ideal kıvamı yakalarken, Anti Spill teknolojisi taşmaları önler. Otomatik su alımı, ışık ve ses bildirimleri, tek tuşla kontrol ve otomatik kapanma özellikleri ile pratik ve güvenli bir kullanım sunar. Üründe 1000 ml su tankı ve kablo sarma özelliği de mevcut.

"Mükemmel köpük, asla pişman olmazsınız. Alın aldırın. Fincan ayarları tam tutuyor, kahve lezzetli oluyor. Plastik kokusu yok. Zaten cezvenin maksimum yerine kadar çelik diğer kalanı plastik o yüzden güvenerek alınabilecek bir ürün. "

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Güç (W): 535

Taşma Emniyeti: Var

Fincan Kapasitesi: 5 Fincan

Su Seviyesi Göstergesi: Yok

Otomatik Kapanma: Var

Sesli İkaz: Var

Su Kapasitesi: 300 ml

Model: Tek Cezveli

Homend Pottoman 1830H Türk Kahve Makinesi, 535W gücüyle çalışarak tek seferde 5 fincan kahve yapabilme kapasitesine sahiptir. 300 ml su kapasitesi bulunan bu makine, özel ısı dengesi sayesinde kahvenizi köz tadında pişirir ve bol köpüklü kahveler sunar.

Akıllı sensörleri sayesinde haznedeki miktarı algılar ve taşmayı önler. Kahveniz piştikten sonra hazneyi çıkardığınızda makineniz kendini otomatik olarak kapatır, bir daha herhangi bir düğmeye basmanıza gerek kalmaz.

"Arkadaşlar ürün çok güzel kesinlikle tavsiye ederim. Homend zaten çok kaliteli. Gözünüz kapalı alabilirsiniz. Ben çaydanlıkta da Homend kullanıyorum tam beş senedir. Kahve makinesi çok kısa bir sürede elime geçti, aynı günde test ettik eşimle. Gayet başarılı, kahveyi gayet güzel pişiriyor. Taşma derdi de yok, size haber veriyor. Taşma emniyeti de var. Sinyal sesi veriyor size zaten. Tavsiye ederim arkadaşlar, çok memnun kalırsınız. "

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Jumbo Hatır Plus Mod 5 In 1 Black Copper Çay ve Kahve Makinesi

Model: Çift Cezveli

Cezve Malzemesi: Plastik

Güç (W): 1385

Taşma Emniyeti: Var

Fincan Kapasitesi: 9 Fincan

Su Kapasitesi: 750 ml

Su Seviyesi Göstergesi: Var

Otomatik Kapanma: Var

Sesli İkaz: Var

Su Bitme Emniyeti: Var

Aşırı Isınma Emniyeti: Yok

Bir taşla iki kuş vurabileceğiniz Jumbo Çay ve Kahve Makinesi, sizin için hem kahve hem de çay yapabiliyor. Cihaz sadece bunlarla da sınırlı değil.

Jumbo Hatır Plus Mod ile modunuza göre filtre kahve, çay, süt ısıtma, sütlü içecek hazırlama ve közde Türk Kahvesi yapabilirsiniz. Jumbo Hatır Plus Mod’un cam demliğinde 5 fincan filtre kahve veya çay demleyebilir, eş zamanlı olarak cezvesinde ise 5 fincan Közde Türk Kahvesi pişirebilir veya sütlü içecekler hazırlayabilirsiniz.

"Kullanımı gayet kolay bir ürün. Sesli ikazı çok güzel. Mutfağımda baş köşeye yerleşti."

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